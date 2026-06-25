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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تواصل المتابعة الدعوية والإدارية بمديرية البحيرة

جانب من الجولة
جانب من الجولة
عبد الرحمن محمد

 واصلت وزارة الأوقاف جولاتها الميدانية بالمديريات الإقليمية؛ حيث أجرت اليوم الخميس الموافق 25 من يونيو 2026م جولة متابعة بمديرية أوقاف البحيرة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل الدعوي والإداري، وتعزيز الانضباط المؤسسي والحوكمة، والارتقاء بمستوى الأداء في مختلف المديريات الإقليمية.

وتابعت اللجنة المشكلة من الشيخ محمد مجدي عوض - مدير عام التدريب بوزارة الأوقاف، والشيخ مصطفى حسني - عضو الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، شعبان عشيش - عضو الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، سير العمل بالمديرية، واطلعت على مدى انتظام العمل، والالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة للعملين الدعوي والإداري.

كما شملت الجولة متابعة الأداء الإداري والدعوي، والوقوف على مستوى تنفيذ التعليمات والضوابط المنظمة للعمل، والتأكد من انتظام سير العمل بمختلف إدارات المديرية؛ بما يسهم في دعم منظومة الانضباط المؤسسي، وتعزيز مبادئ الحوكمة، وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة في الأداء.

وأكدت اللجنة أهمية مواصلة الالتزام بالتعليمات المنظمة للعمل، وتعزيز الانضباط الإداري، بما يدعم جهود الوزارة في تطوير الأداء الدعوي والإداري، والارتقاء بمستوى الخدمات الدعوية المقدمة للمواطنين.

وتؤكد وزارة الأوقاف استمرار جولاتها الميدانية والدورية بجميع المديريات الإقليمية؛ دعمًا لمنظومة التدريب والتأهيل، وتعزيزًا للانضباط الإداري والحوكمة المؤسسية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الأداء الدعوي والإداري، ويسهم في تحقيق رسالة الوزارة على الوجه الأمثل.

الأوقاف الحوكمة أوقاف البحيرة

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