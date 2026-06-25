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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

موعد أذان المغرب يوم عاشوراء فى القاهرة والمحافظات

موعد أذان المغرب يوم عاشوراء فى القاهرة والمحافظات
موعد أذان المغرب يوم عاشوراء فى القاهرة والمحافظات
شيماء جمال

موعد أذان المغرب يوم عاشوراء.. يصوم كثير من المسلمين يوم عاشوراء لفضله العظيم، ويبحثون عن موعد أذان المغرب لمعرفة موعد الإفطار، لذلك سنكره فى السطور القادمة.
مواقيت الصلاة في القاهرة 

صلاة الفجْر    ٤:٠٩ ص
الشروق    ٥:٥٥ ص
صلاة الظُّهْر    ١٢:٥٨ م
صلاة العَصر    ٤:٣٣ م
صلاة المَغرب    ٨:٠٠ م
صلاة العِشاء    ٩:٣٣ م
 

مواقيت الصلاة في الجيزة

صلاة الفجْر    ٤:١٠ ص
الشروق    ٥:٥٦ ص
صلاة الظُّهْر    ١٢:٥٧ م
صلاة العَصر    ٤:٣٢ م
صلاة المَغرب    ٧:٥٩ م
صلاة العِشاء    ٩:٣٢ م
 

مواقيت الصلاة في الإسكندرية
 

صلاة الفجْر    ٤:٠٩ ص
الشروق    ٥:٥٧ ص
صلاة الظُّهْر    ١:٠٣ م
صلاة العَصر    ٤:٤١ م
صلاة المَغرب    ٨:٠٩ م
صلاة العِشاء    ٩:٤٤ م

أفضل الأدعية التي يمكن ترديدها في يوم عاشوراء

دعاء تفريج الكروب
"اللهم إني أسألك الفرج العاجل، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام".

دعاء العفو والعافية
"اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي".

سيد الاستغفار
"اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت...".

دعاء الرزق وتيسير الأمور
"اللهم فرّج همي، ويسّر أمري، واكفني ما أهمني، وارزقني من حيث لا أحتسب".

ويُستحب كذلك الإكثار من الذكر، وقراءة القرآن، وصلة الأرحام، والتوسعة على الأهل، لما في ذلك من تعظيم لشعائر الله واستثمار لفضل هذا اليوم العظيم.

ويظل يوم عاشوراء محطة إيمانية متجددة، يمنح الله فيها عباده فرصة للتوبة الصادقة، وبداية صفحة جديدة مليئة بالطاعة والقرب من الله، فطوبى لمن اغتنم ساعاته، وفاز ببركاته.

دعاء يوم عاشوراء الذي لا يرد

اللهم في يوم عاشوراء اعتق رقابنا من النار، لا تحرمنا من فضلك وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا، وتعفو عنا.. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
-اللهم بعدد تكبيرات خلقك في يوم عاشوراء ارحم من ذهبوا واغفر لهم اللهم افتح لهم باب تهب منه نسائم الجنة لا يغلق أبدا.
-اللهم في يوم عاشوراء، افرحنا بخبر جميل واشف كل مريض وارحم كل ميت واشرح صدورنا واجعل هذا اليوم استجابة لكل خير وابعدنا من كل شر يا رب.. اللهم لا تطوي يوم عاشوراء إلا وقد سترت عوراتنا ومحوت سيئاتنا، وقبلت توبتنا وفرجت همومنا، وشفيت مرضانا.

موعد أذان المغرب أذان المغرب موعد أذان المغرب يوم عاشوراء مواقيت الصلاة في القاهرة مواقيت الصلاة في الجيزة مواقيت الصلاة في الإسكندرية

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