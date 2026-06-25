الأوقاف تعقد برنامج لقاء الجمعة للأطفال ضمن مبادرة صحح مفاهيمك

تعقد وزارة الأوقاف برنامج "لقاء الجمعة للأطفال" ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك" تحت عنوان: "المؤمن الحق ينشر التفاؤل بين الناس"، وذلك يوم الجمعة الأولى من كل شهر بالمساجد الكبرى على مستوى المديريات، في عدد (٢٧) مسجدًا، على أن يُعقد اللقاء القادم يوم الجمعة الموافق ٣ من يوليو ٢٠٢٦م.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على بناء وعي الطفل بناءً صحيحًا، وغرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية في نفوس النشء، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ ومستنير قادر على التمييز بين المفاهيم الصحيحة والأفكار المغلوطة.

ويأتي هذا البرنامج ضمن جهود وزارة الأوقاف الدعوية والتثقيفية الموجهة للأطفال، وسعيها إلى تنمية وعيهم الديني والوطني، وتحصينهم فكريًّا وسلوكيًّا، من خلال برامج تربوية وتوعوية متخصصة تراعي احتياجاتهم العمرية وتسهم في بناء شخصياتهم على أسس سليمة.

حصاد النشاط الدعوي للأوقاف

من ناحية أُخرى كشفت وزارة الأوقاف عن حصاد نشاطها الدعوي والفكري خلال العام المالي 2025/2026، مؤكدة تحقيق طفرة ملحوظة في حجم الفعاليات والبرامج التي استهدفت نشر الفكر الوسطي وتعزيز الوعي المجتمعي في مختلف محافظات الجمهورية.

وجاءت هذه الجهود تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في إطار خطة شاملة تقودها الإدارة العامة للإرشاد الديني ونشر الدعوة، بهدف ترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية، ومواجهة الأفكار المتطرفة من خلال خطاب ديني مستنير ومتوازن.

وسجلت الأنشطة الدعوية حضورًا واسعًا على مستوى المساجد، حيث تم تنفيذ أكثر من مليون درس عصر، إلى جانب أكثر من مليون ترويحة رمضانية، وهو ما يعكس حجم الانتشار والتأثير المباشر للخطاب الدعوي في الشارع المصري، بالإضافة إلى عقد 58 ألفًا و600 مجلس علم وذكر، وتنفيذ ما يقرب من 60 ألف فعالية علمية متنوعة.