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محافظات

وزيرة الصحة: ربط جميع وحدات التأمين الصحي بالمبادرات الرئاسية

السبت 20/فبراير/2021 - 01:44 م
جولة وزيرة الصحة
جولة وزيرة الصحة
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انجي هيبة

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم السبت، سير العمل بمركز طـب أسرة الشهداء بمحافظة الإسماعيلية، في إطار جولتها الميدانية لمتابعة تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل.


وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام  والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة بدأت جولتها داخل الوحدة بمراجعة ملفات طب الأسرة للوقوف على معدلات التسجيل، حيث بلغ إجمالي عدد الملفات المسجلة بالوحدة بلغ 55 ألف ملف فردي طب أسرة حتى الآن، وذلك منذ بدء التسجيل بالمنظومة الجديدة بالمحافظة بداية من شهر أكتوبر 2019، مشيرًا إلى أن الوزيرة وجهت بسرعة الانتهاء من ميكنة تسجيل الملفات بجميع الوحدات، وزيادة أعداد مدخلي البيانات لتحديث الملفات باستمرار.


وأضاف "مجاهد"، أن الوزيرة تفقدت أقسام الوحدة المختلفة والتي تضم (عيادات طب الأسرة، عيادات خدمات صحة الأم والطفل، عيادات أسنان)، إضافةً إلى قسم التحاليل ومعمل الطفيليات، ومعمل الأشعة، كما تفقدت عيادة تنظيم "الأسرة والمشورة"، للاطمئنان على توافر كافة الأجهزة الطبية، للتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.


وتابع أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجهت بالربط المميكن بين الوحدات والمراكز الطبية والمبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة تحت شعار "100 مليون صحة"،  للاستفادة من قاعدة البيانات في الوقوف على المحددات والاحتياجات الصحية للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل.


وذكر "مجاهد" أن الوزيرة حرصت خلال جولتها على التحدث مع الأطقم الطبية، وأكدت لهم أهمية  الدور  الذي يقوم به طبيب الأسرة في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين ضمن المنظومة الجديدة، كما أوصتهم بالاطلاع الدائم على منصة التعليم الإلكترونية (LMS)، للاستفادة من البرامج التدريبية التي يتم إتاحتها للأطقم الطبية "online"، فى إطار التعليم الطبى المستمر.


وأشار "مجاهد" إلى أن الوزيرة حرصت أيضًا خلال جولتها على تفقد أماكن انتظار المرضى والتحدث إلى المواطنين المترددين على الوحدة، والتأكد من إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم وفتح ملفات طب الأسرة، والاستماع إلى مدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم ضمن المنظومة الجديدة.


ومن جانبه، قال الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة ورئيس هيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، إن الوزيرة أشادت بمستوى التجهيزات بالوحدة من حيث البنية التحتية، والخدمات الطبية المقدمة بها، وكفاءة الأطقم الأطقم الطبية التي تم تدريبها بمختلف التخصصات لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى بالمنظومة الجديدة. 


وتفقدت الوزيرة، عددًا من المستشفيات ووحدات طب الأسرة المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية، لمتابعة سير العمل بالمرحلة الأولى لتطبيق المنظومة، وكذلك متابعة التجيهزات الجارية لتفعيل المنظومة بكامل طاقتها بالمحافظة.


يذكر أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تضم 6  محافظات "الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء"، والتي انطلقت بها المنظومة يوم 17 فبراير من العام  الجاري، وبورسعيد التي انطلقت بها المنظومة بها في يوليو الماضي، إضافةً إلى محافظتي (السويس وأسوان) والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.


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وزيرة الصحة: ربط جميع وحدات التأمين الصحي بالمبادرات الرئاسية
وزيرة الصحة: ربط جميع وحدات التأمين الصحي بالمبادرات الرئاسية
وزيرة الصحة: ربط جميع وحدات التأمين الصحي بالمبادرات الرئاسية
وزيرة الصحة: ربط جميع وحدات التأمين الصحي بالمبادرات الرئاسية
وزيرة الصحة: ربط جميع وحدات التأمين الصحي بالمبادرات الرئاسية
وزيرة الصحة: ربط جميع وحدات التأمين الصحي بالمبادرات الرئاسية
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