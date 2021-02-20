وزيرة الصحة توجه بحل أزمة الاستغناء عن العمالة بمستشفى أبو خليفة منذ تحويلها للحجر الصحي

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بحل ازمة الاستغناء عن عدد من الإداريين والعمال بمستشفى أبو خليفة للطوارئ بمحافظة الإسماعيلية ، بعد تحويلها للحجر الطبي.





والتقت وزيرة الصحة بعدد من العاملين والاداريين بمستشفى أبو خليفة للطوارئ، الذين حرصوا علي التواجد بمحيط مركز الوحدة الصحية، التي قامت بزيارته، اليوم السبت، لعرض شكواهم عليها، مؤكدين انهم عملوا بمستشفى أبو خليفة للطوارئ منذ افتتاحها بعد التطوير، وتقرر الاستغناء عنهم بعد ازمة انتشار فيروس كورونا، وانتشار الوباء وتخصيص المستشفى كأحد أكبر مستشفيات العزل علي مستوي الجمهورية، بادعاء تخفيف العمالة.





واستمعت وزيرة الصحة، فور وصولها، محافظة الإسماعيلية، الي اراء عدد من المواطنين المترددين علي الوحدات الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، في اطار جولتها التفقدية لمتابعة سير العمل بالمرحلة الأولى لتطبيق المنظومة الجديدة.





وأكدت الوزير خلال جولتها علي توفير كل سبل الدعم لنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية.





من جانبه اوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، في بيان اليوم - أن زيارة الوزيرة تأتي في إطار حرصها على المتابعة الميدانية لبدء العمل بالمرحلة الأولى للمنظومة الجديدة والتي انطلقت في محافظة الإسماعيلية يوم الثلاثاء الماضي، لافتًا إلى أن الوزيرة ستتابع أيضًا التجهيزات الجارية للمرحلة الثانية بهدف تفعيل المنظومة بكامل طاقتها بالمحافظة.





وتتفقد الوزيرة عددًا من المستشفيات ووحدات طب الأسرة المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية، والاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.





في السياق ذاته، شهدت المراكز والقوي، استعدادات لاستقبال وزيرة الصحة، منها قرية المحسة القديمة بالقصاصين، حيث شهد المركز الطبي التابع لها اعمال تعقيم وتطهير المنشآت.





وحصل الموقع، علي برنامج زيارة وزيرة الصحة، ويتضمن، تفقد مركز طب الشهداء بحي ثان، وحدة طب الاسرة بالكيلو 2، مركز طب المحسمة القديمة بالقصاصين، مستشفي القصاصين المركزي، مستشفي التل الكبير المركزي، وحدة طب الاسرة السلام بالتل الكبير.





وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، من مجمع الإسماعيلية الطبي بمحافظة الإسماعيلية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إشارة بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بـ 3 محافظات بالمرحلة الأولى للمنظومة ، وذلك لبدء تفعيل المنظومة الجديدة بمحافظات الإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء، إلى جانب محافظة بورسعيد والتي تم افتتاح المنظومة رئاسيًا بها في نوفمبر 2019.





وكشفت إدارة مشروع التأمين الصحى الشامل عن التكلفة الإجمالية لتشغيل الثلاث محافظات التي تم افتتاحها رئاسيًا ودخولهم مرحلة التشغيل التجريبي لمنظومة التامين الصحى الشامل الجديدة، والتى تقدر بـ 23.03 مليار جنيه مصري، منهم 10.125 مليار جنيه شاملة تكلفة البنية التحتية والتجهيزات الطبية وغير الطبية بمحافظة الإسماعيلية، و 9.625 مليار جنيه لمحافظة الأقصر، وأخيرًا بلغ إجمالي التكلفة بمحافظة جنوب سيناء 3.28 مليار جنيه.





يذكر أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تضم 6 محافظات هم (الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء) والتي انطلقت بها المنظومة يوم 17 فبراير الجاري، و(بورسعيد) التي انطلقت المنظومة بها في يوليو 2019، بالإضافة إلى محافظتي (السويس وأسوان) والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.