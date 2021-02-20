مسافرة فرنسا.. والدة شقيقة زوجة سفاح الجيزة: مفيش علاقة بين بنتي وقذافي

استمعت محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، لأقوال شاهدة الإثبات والدة شقيقة زوجته نادين، الطالبة بكلية الحقوق، والتي قتلها المتهم قذافي فراج عبد العاطي 48 سنة، "المعروف بسفاح الجيزة"، مالك محل للأدوات المكتبية بمنطقة فيصل بالجيزة، عمدا مع سبق الإصرار والترصد.









وقالت والدة الضحية، إن ابنتها نادين لم تكن على علاقة بقذافي، مشيرة إلى أن ابنتها مهاجرة لفرنسا للعمل هناك، "بنتي متقتلتش ومكنتش على علاقة بقذافي".









كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أحال المتهم "قذافي فراج" إلى "محكمة الجنايات" في أربع قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة - هم زوجته وسيدتان ورجل - مع سبق الإصرار خلال عامي ٢٠١٥، ٢٠١٧، وإخفائه جثاميهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.









وكانت "النيابة العامة" أقامت الدليل قِبَل المتهم في القضايا الأربعة من شهادة سبعة عشر شاهدًا، واعترافات المتهم في التحقيقات، واستخراج رفات جثامين المجني عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لتلك الجثامين وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع مثيلتها المأخوذة من ذوي المجني عليهم، وما ثبت بتقارير "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" بشأن فحص الآثار المرفوعة من أماكن استخراج الجثامين، فضلًا عن محاكاة المتهم لكيفية ارتكابه الوقائع الأربعة.