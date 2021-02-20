ضبط 178 طربة حشيش بحوزة شخصين بالفيوم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.





وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة إدارة تأمين الطرق والمنافذ لتفقد الحالة الأمنية بالطريق الصحراوى الغربى بدائرة مركز شرطة الفيوم بمديرية أمن الفيوم، تمكنت من ضبط (شخص - وشقيقه لهما معلومات جنائية) حال استقلالهما سيارة قيادة أحدهما وضبط بحوزتهما (178 طربة لمخدر الحشيش وزنت 18,400 كيلو جرام مبلغ مالى – 4 هواتف محمول).





وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة نشاطه المؤثم والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما مستخدمين السيارة المضبوطة.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



