وزيرة الصحة تزف بشرى لأهالى الإسماعيلية بشأن مستشفى التل الكبير

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن جولتها التفقدية بمركز طب أسرة الشهداء بمحافظة الإسماعيلية ومتابعة منظومة التأمين الصحى الشامل تضمنت التأكيد على التشغيل الأمثل للمرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى الشامل.









وأضافت "زايد"، خلال لقاء خاص أذاعته فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم المرور اليوم على عدد من المراكز الطبية بالإسماعيلية ومنها المحسمة، والشهداء، والحى الثانى، والتأكد من تطبيق نموذج طب الأسرة بأمثل الطرق.









ولفتت إلى أن جولتها التفقدية اشتملت أيضا على التسريع بالتطوير وإنهاء إنشاءات المرحلة الثانية من التأمين الصحى فى مستشفى التل الكبير القصاصين، لافتة إلى أنه من المقرر أن يكون مستشفى التل الكبير ثانى مستشفى كبير بعد مجمع الإسماعيلية بطاقة سريرية 138 سريرا بجميع التخصصات.







