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أخبار البلد

وزيرا الطيران والسياحة في زيارة لمطار الغردقة للاطمئنان على الإجراءات الاحترازية وعمليات التأمين

السبت 20/فبراير/2021 - 01:58 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
تفقد الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، برفقة الدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار، واللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، في جولة موسعة، مطار الغردقة الدولى لمتابعة سير العمل، والاطمئنان على الخدمات المقدمة بالمطار، كما رافقهم فى الجولة الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران، وكان فى استقبالهم الطيار نبيل الملاح، مدير المطار.

فى بداية الجولة، تفقد الوزيران صالات السفر والوصول والأسواق الحرة، ومنطقة سيور الحقائب، واطمأن الوزيران على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وكذا إجراءات التأمين داخل وخارج المطار وبوابات الدخول والخروج.

وخلال الجولة، أشاد وزير الطيران، بالإجراءات الأمنية المطبقة بالمطار، وكذا التنسيق الكامل بين جميع الجهات العاملة بالمطار كلٍ في موقعه، كما اطمأن على تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمطار من كاميرات حرارية للكشف عن درجة حرارة الركاب والملصقات الخاصة بالتباعد الاجتماعى، وكذا العلامات الإرشادية للركاب لضمان سلامة المسافرين والعاملين.

ووجه وزير الطيران، بتوفير سبل الراحة وتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للركاب والسائحين، والالتزام بإجراءات السلامة المتبعة وإظهار المطار بالصورة اللائقة والمشرفة أمام ضيوف مصر القادمين إلى مدينة الغردقة. 

من جانبه، أشاد الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، بالتنسيق والتعاون المثمر بين وزارتى الطيران والسياحة والذى ظهرت آثاره واضحةً في نجاح العديد من المبادرات التسويقية لتشجيع السياحة الداخلية، فضلًا عن دعم وزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية، مؤكدًا أن مدينة الغردقة أحد أهم المناطق السياحية الهامة التى يفضلها السياح من مختلف أنحاء العالم.

وفى نهاية الجولة، زار وزير الطيران، مكتب مبيعات مصر للطيران بالغردقة؛ للاطمئنان أيضًا على سير العمل، والتقى بالعاملين بالمكتب، موجهًا بتذليل العقبات أمام المسافرين وتوفير سبل الراحة والتسهيلات؛ لإرضاء جميع العملاء من المصريين والأجانب.

وزيرا الطيران والسياحة في زيارة لمطار الغردقة للاطمئنان على الإجراءات الاحترازية وعمليات التأمين
وزيرا الطيران والسياحة في زيارة لمطار الغردقة للاطمئنان على الإجراءات الاحترازية وعمليات التأمين
وزيرا الطيران والسياحة في زيارة لمطار الغردقة للاطمئنان على الإجراءات الاحترازية وعمليات التأمين
وزيرا الطيران والسياحة في زيارة لمطار الغردقة للاطمئنان على الإجراءات الاحترازية وعمليات التأمين
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