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ثقافة

استمرار عروض الفراعنة دوت كوم وفارس وأمير الحواديت بثقافة المنيا

السبت 20/فبراير/2021 - 03:09 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
فى إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على اكتشاف مواهب الطفل وتنميتها من خلال الموسم المسرحى الجديد للطفل، واصل فرع ثقافة المنيا تقديم العروض المسرحية للطفل بعنوان "الفراعنة دوت كوم" لقصر ثقافة أبوقرقاص، من إنتاج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، العرض تأليف وليد كمال وأشعار أشرف عتريس، وألحان عصام الشاذلى، أسامه طه، ديكور هلال شرقاوى ملابس رمزى توفيق من  إخراج أسامة طه.

وتدور أحداث العرض حول أسطورة إيزيس وأوزوريس والصراع الازلى بين الخير والشر وذلك فى إطار فنتازى كوميدى مرتكزا على المفردات الشعبية المصرية العريقة، والعرض تمثيل وأداء نخبة من مواهب مسرح الطفل بأبوقرقاص وهم رنا اسماعيل محمد، حسن ياسين، الاء نبيل، هدير أشرف، هاجر أحمد، زينب خالد، أيه خالد، بلال خالد، أسماء حسن، بالإشتراك مع محمد شحاته، مريم ناجى، مصطفى رضا، محمد علاء، رحمة حسين، هند حسن، علاء رمضان، محمود رمضان.

كما تواصل نوادى مسرح الطفل بقصر ثقافة المنيا تقديم فعاليات العرض المسرحى "فارس وأمير الحواديت"، العرض تأليف شاذلى فرح، أشعار أشرف عتريس، ألحان من إهداء الفنان مدحت المغربى، ديكور وملابس سحر المندراوى، تحريك عرائس محمد سمير، زينب طه، موسيقى صوت الفنان عماد التونى، إضاءة الفنان محمد سيد أوسكار، مدير الإنتاج محمد حسن، إخراج الفنان عصام أسامة.

ويتناول العرض مجموعة قصص توعوية للأطفال كى يقنع الطفل ويرضى بنصيبه وما كتبه الله له، وأن يهتم بالنظافة ويطيع والديه، دارت أحداث القصص فى إطار مبسط وسهل حول الذكاء والطمع والحكمة، تمثيل يوسف إسماعيل، إنجى حليم، ناصر رمضان، أنجى عبد الرحمن، ماثيو أسامة، مينا منواى، أحمد نور، محمد جابر، بسملة على، سناء محمد، مريم عماد، أحمد أشرف، حسام مصطفى، ريهام أحمد، وميار أحمد، محمود أحمد، ريتاج محمود.
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