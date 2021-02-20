يعالج البهاق والصداع .. نوع غير معروف من التوابل بـ 25 فائدة

يعد الفلفل الابيض من اكثر التوابل التى تحتوى على قيمة غذائية عالية جدا الا ان كثيرا من السيدات فى بلاد كثيرة فى العالم لا يعرفن اهمية هذا النوع من التوابل ونادرا ما يتم استخدامه فى اعداد الطعام.





نعرض لكم فيما يلي بعض الفوائد الصحية المذهلة لـ الفلفل الأبيض ، وفقا لما جاء فى موقع " stylecraze " .





1. تخفيف الآلام





الفلفل الأبيض ، أو في الواقع كل الفلفل يحتوي على مادة الكابسيسين، وهي مادة ساخنة تولد الحرارة. يتم استخدام هذه الخاصية الأساسية للفلفل عن طريق استخدامه في تسكين الآلام والمواد الهلامية والبخاخات. تحت تأثير الكابسيسين ، يشعر المرء بالحرارة المتولدة في المنطقة المصابة ، بسبب الألم الناتج عن التشنجات أو الالتواءات التي تميل إلى التقليل.





2. مساعدات التهاب المفاصل





يحتوي الكابسيسين الموجود في الفلفل أيضًا على خصائص مضادة للالتهابات. لذلك فهو مفيد للغاية لجميع المصابين بالتهاب المفاصل والذين يعانون من تورم وألم في العضلات.





3. فقدان الوزن





بسبب وجود مادة الكابسيسين ، يساعد الفلفل في حرق الدهون داخل الجسم وبالتالي يساعد في إنقاص الوزن، هذا هو سبب احتواء معظم أدوية وحلول إنقاص الوزن على مادة الكابسيسين.









4. علاج السرطان





وفقًا للبحث الذي أجري في جامعة نوتنجهام والجمعية الأمريكية لأبحاث السرطان ، يمكن للكابسيسين الموجود في الفلفل الأبيض أن يقتل بعض الخلايا السرطانية، وجد أنه مفيد بشكل خاص في علاج سرطان البروستاتا، ومع ذلك ، لا يزال يتم إجراء مزيد من البحث حول هذا الموضوع.





5. معالج الصداع





الفلفل الأبيض مفيد في علاج الصداع، يتطور الألم في الرأس عندما ينقل الببتيد العصبي ، المادة P الألم إلى الدماغ، ومع ذلك يمكن للكابسيسين أن يمنع هذا الانتقال وبالتالي يخفف من أعراض الصداع.





6. يعالج السعال





يجب على المصابين بالسعال والتهاب الحلق تناول مسحوق الفلفل الأبيض مع القليل من العسل الخام للحصول على الراحة، يتحد العسل الخام والفلفل الأبيض ليكون لهما خصائص المضادات الحيوية ويولدان الحرارة ، فإنها توفر الراحة من السعال والبرد بسهولة.





7. مزيل الاحتقان





يمكن أن تساعد الحرارة الناتجة عن الفلفل الأبيض على تنظيف مجرى الأنف وتخفيف احتقان الأنف،إلى حد كبير ، يمكنه أيضًا محاربة التهابات المسالك الأنفية عن طريق تنظيف مجاري الهواء وبالتالي مساعدة الشخص على التنفس بشكل صحيح.





8. يمنع قرحة المعدة





استهلاك الفلفل الأبيض يمكن أن يقتل البكتيريا المسببة للقرحة في المعدة والأمعاء، لذلك فهو مفيد في الوقاية من أمراض المعدة مثل القرحة وآلام المعدة.





9. مراقبة ضغط الدم





نظرًا لأن الفلفل الأبيض غني بالفلافونويد والفيتامينات C و A ، فهو مفيد جدًا في الحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة، ويجب على الأفراد الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم والمشاكل الأخرى ذات الصلة التفكير في تضمين الفلفل الأبيض في نظامهم الغذائي اليومي.





10. تعزيز صحة القلب





من السمات الفريدة للفلفل الأبيض أنه نظرًا لخصائصه المولدة للحرارة ، فإنه يتسبب في التعرق كثيرًا ، مما يؤدي إلى طرد السوائل الزائدة من الجسم. وهذه حقيقة مفادها أن كثرة السوائل في الجسم ، وخاصة حول القلب ، يمكن أن تضغط على القلب وتؤثر سلبًا على عمله. يمكن أن يؤدي حتى إلى احتباس الماء في الجسم ، إلى جانب صعوبة في التنفس بسبب الضغط المفرط على الرئتين. لذلك من المهم تناول الفلفل الأبيض لطرد السوائل الزائدة من الجسم .





11. خصائص مضادات الأكسدة





إن وجود الفلافونويد والفيتامينات في الفلفل الأبيض مسؤول عن خصائصه المضادة للأكسدة هذا يجعل الفلفل الأبيض محاربًا محتملًا ضد الكائنات الحية التي قد تدخل الجسم وتضر بالخلايا الموجودة فيه.





12. يحسن الهضم





من السمات الفريدة للفلفل الأبيض أنه يحفز براعم التذوق على إرسال إشارة إلى المعدة لإفراز حمض الهيدروكلوريك ، وهو أمر ضروري لهضم الطعام، وهو جزء أساسي من النظام الغذائي اليومي لنا.





13. مراقبة سكر الدم





نظرًا لأن الفلفل الأبيض مفيد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي في الجسم ويساعد أيضًا في عملية الهضم ، فقد وجد أنه مفيد في التحكم في نسبة السكر في الدم . مزيج من الفلفل الأبيض مع مسحوق بذور الحلبة والكركم ، عند تناوله مع كوب من الحليب كل يوم ، يمكن أن يساعد في خفض مستويات السكر. إنه مفيد لمعظم مرضى السكر.





14. مصدر معدني





غني بالفلافونويد والفيتامينات أ ، ك ،سي يحتوي الفلفل الأبيض على كمية كبيرة من المنغنيز والحديد والألياف الغذائية وبالتالي الفلفل الابيض يضمن إمداد الجسم بالمعادن بشكل صحيح.





15. وجع الأسنان





من المعروف أن مسحوق الفلفل الأبيض يوفر الراحة من آلام الأسنان عند استخدامه مع الملح أو زيت القرنفل .





16. يمنع انتفاخ البطن





من المعروف أن الفلفل الأبيض وجميع أنواع الفلفل الأخرى لها خصائص طارد للريح ، مما يمنع تكوين الغازات في الأمعاء لفتر طويلة فهو يعزز إفراز حمض الهيدروكلوريك ويساعد في القيام بعملية الهضم بشكل أفضل.





17 يحسن البصر





يفيد الفلفل الأبيض العيون من خلال تحسين النظر، ويفضل طلب المشورة من ممارس أعشاب معترف به قبل استخدام هذه الطريقة لأنها قد لا تكون مناسبة لظروف معينة.





18 علاج الساد





يعتبر الفلفل الأبيض أيضًا فعالًا جدًا في البحث عن علاج لإعتام عدسة العين. يُمزج مع اللوز بنسبة 1: 5 ثم يُمزج مع السكر البني والسمن، إنه علاج خارق للساد تم تجربته واختباره على العديد من المرضى.





19 فوائد الفلفل الابيض للبشرة





عدم وضعه على الجلد مباشرة بسبب خصائصه المولدة للحرارة. ولكن عند تناوله بانتظام ، يساعد المرء في علاج عدد غير قليل من المشكلات المتعلقة بالجلد للحصول على بشرة صحية بطريقة سهلة وفعالة .





20 الوقاية من سرطان الجلد





يمكن أن يؤدي استخدام الفلفل الأبيض أو مسحوق الفلفل الأسود على الجلد إلى منعه من التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية الخطيرة التي يمكن أن تسبب سرطان الجلد وأمراض الجلد الأخرى. ومع ذلك ، يوصى باستشارة خبير بشرة لأن هذا المكون قد لا يكون مناسبًا لجميع أنواع البشرة.





21. علاج البهاق





يحتوي الفلفل على مادة البيبيرين وهي مادة مفيدة للغاية لتحفيز تصبغ الجلد. إنه حل مثالي لحالة مثل البهاق ، حيث يبدأ الجلد في فقدان أصباغه ويتحول إلى اللون الأبيض، أفضل ما في استخدام الفلفل لهذا الغرض هو أنه طبيعي تمامًا وليس له آثار جانبية مقابل الأدوية الكيميائية.





21. إزالة التجاعيد





نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة في الفلفل الأبيض ، فهو علاج رائع للخطوط الدقيقة والتجاعيد والبقع الداكنة ، والتي تعد من علامات الشيخوخة البارزة. يمكن أن يساعدك استخدام الفلفل في النظام الغذائي اليومي في أن تبدو جميلًا وشابًا لفترة أطول!





22. التقشير





الفلفل مقشر ممتاز ويمكن استخدامه لعمل مقشر لإزالة خلايا الجلد الميتة من الجلد. استخدم الفلفل الأبيض المطحون حديثًا لهذا الغرض. يساعد استخدام هذا المقشر على إزالة السموم من الجلد للحصول على بشرة ناعمة ومشرقة. في الوقت نفسه ، نظرًا لخصائص الفلفل المضادة للأكسدة ، فإنه سيعزز دوران الدم والأكسجين في الجلد مما يجعله أكثر نشاطًا ونضارة.





23. لإزالة الشعر غير المرغوب فيه





إزالة الشعر غير المرغوب فيه على الجلد بشكل دائم باستخدام الفلفل الأبيض مع الكافور. امزجي هذين المكونين بزيت اللوز واتركي الخليط على الجلد لمدة 10-15 دقيقة. يساعد في إزالة الشعر بشكل دائم. ومع ذلك ، ينبغي للمرأة أن يجرب هذه الطريقة على جزء صغير من الجلد لمعرفة ما إذا كان يناسب نوع بشرته أم لا. في وقت لاحق يمكن تجربته على الساقين والذراعين. ومع ذلك ، لا تستخدميه على الأجزاء الحساسة مثل الإبطين وخط البكيني.





فوائد الفلفل الابيض للشعر





مسحوق الفلفل الأبيض له خصائص توليد الحرارة. لذلك فهو فعال في إزالة قشرة الشعر من الشعر. في الوقت نفسه ، يعد أيضًا علاجًا مفيدًا لتنشيط الشعر.





24. منشط للشعر





يعمل الفلفل الأبيض أيضًا كمنشط للشعر عند استخدامه مع بذور الليمون وضعي الخليط على الشعر واتركيه لمدة 10-15 دقيقة، اغسليه لتجعل شعرك لامعًا ولامعًا وناعمًا.





25. لعلاج قشرة الرأس





يعتبر الفلفل الأبيض والأسود من المكونات الرائعة التي يمكن استخدامها في علاج مشاكل قشرة الرأس ويُمزج الفلفل الأبيض مع اللبن الرائب ويوضع هذا المزيج على فروة الرأس واغسل المزيج بالماء بعد نصف ساعة من الاستخدام ويساعد تطبيق هذا الخليط بأعجوبة على إزالة القشرة من فروة الرأس، لا تسمح للخليط بالبقاء لفترة أطول لأنه قد يحرق جلد فروة الرأس.







