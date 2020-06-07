AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

للسيدات.. طريقة عمل البابريكا الباودر من الفلفل الأحمر بالمنزل

الأحد 07/يونيو/2020 - 02:02 ص
البابريكا
البابريكا
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

تفضل بعض السيدات استعمال البابريكا فى إعداد الطعام، كما تعتبر البابريكا من التوابل المفيدة لجسم الإنسان ولا غني عنها في المطبخ. 

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل البابريكا من الفلفل الأحمر بطريقة اقتصادية وعلى قد الإيد.

المكونات:
2 كيلو فلفل أحمر حلو

طريقة التحضير:
- نغسل الفلفل الأحمر الحلو غامق اللون.
نجفف حبات الفلفل ونقطعها الى شرائح بالطول بعد إزالة البذور.

- فرد الفلفل على صينية واسعة ونضع الصينية في الخارج في الشمس لمدة 3 أيام ونقلب الفلفل من حين إلى آخر ونغطي الصينية في الليل أو ندخلها إلى الداخل لحفظها من الرطوبة.

- في اليوم الرابع نضع حبات لفلفل الأحمر على صينية خاصة بالفرن وندخلها إلى فرن محمى مسبقًا من الأعلى.

- نترك الصينية بعيدة عن النار وننتبه جيدًا حتى لا تحترق شرائح الفلفل ونقلبها باستمرار حتى تجف تمامًا ويسهل كسرها.

- نخرج شرائح الفلفل من الفرن ونتركها جانبًا حتى تبرد تمامًا ونطحنها بشكل ناعم وننخلها بالمنخل ونشمس البابريكا لبعض الوقت ونحفظها في وعاء محكم الإغلاق في الثلاجة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إفطار مميز .. طريقة عمل طاجن الباذنجان في الفرن

طريقة عمل طاجن الخرشوف بالصلصة.. فيديو

في البيت.. طريقة عمل البابريكا الباودر من الفلفل الأحمر

أكلة جديدة للعشاء.. طريقة عمل بيتزا التوست بالتونة

ترشيحاتنا

محمد صلاح يدخل قائمة المشاهير الأعلى دخلا في العالم.. تعرف على دخله

محلل سياسي: انفراجة غير مسبوقة فى ليبيا بعد إعلان القاهرة

تزيد من حرارة الجسم.. أطعمة يفضل تجنب تناولها في فصل الصيف

أنا فى حجر منزلى.. الإعلامي حسام حداد يروى تفاصيل إصابته بكورونا .. فيديو

بإطلالة صيفية.. زوجة مصطفى فهمي تخطف الأنظار على البحر

مجدي عبدالغني يكشف عن مفاجآت حول مصير "فايلر" مع الأهلى ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحدوا إجراءات كورونا.. حفل بريطاني مخالف داخل الغابات يتسبب في حوادث خطيرة

شاهد.. أجمل صور القمر الفراولة .. وسبب تسميته بهذا الاسم

بدون أدوية.. 3 طرق طبيعية لـ علاج ارتفاع ضغط الدم