للسيدات.. طريقة عمل البابريكا الباودر من الفلفل الأحمر بالمنزل

تفضل بعض السيدات استعمال البابريكا فى إعداد الطعام، كما تعتبر البابريكا من التوابل المفيدة لجسم الإنسان ولا غني عنها في المطبخ.

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل البابريكا من الفلفل الأحمر بطريقة اقتصادية وعلى قد الإيد.



المكونات:

2 كيلو فلفل أحمر حلو





طريقة التحضير:

- نغسل الفلفل الأحمر الحلو غامق اللون.

نجفف حبات الفلفل ونقطعها الى شرائح بالطول بعد إزالة البذور.

- فرد الفلفل على صينية واسعة ونضع الصينية في الخارج في الشمس لمدة 3 أيام ونقلب الفلفل من حين إلى آخر ونغطي الصينية في الليل أو ندخلها إلى الداخل لحفظها من الرطوبة.

- في اليوم الرابع نضع حبات لفلفل الأحمر على صينية خاصة بالفرن وندخلها إلى فرن محمى مسبقًا من الأعلى.

- نترك الصينية بعيدة عن النار وننتبه جيدًا حتى لا تحترق شرائح الفلفل ونقلبها باستمرار حتى تجف تمامًا ويسهل كسرها.

- نخرج شرائح الفلفل من الفرن ونتركها جانبًا حتى تبرد تمامًا ونطحنها بشكل ناعم وننخلها بالمنخل ونشمس البابريكا لبعض الوقت ونحفظها في وعاء محكم الإغلاق في الثلاجة.