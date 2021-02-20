ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

رئيس المحلة يوجه بسرعه الانتهاء من تطوير كورنيش بحر شبين ..صور

السبت 20/فبراير/2021 - 04:21 م
تطوير الكورنيش
تطوير الكورنيش
Advertisements
احمد علي
وجه اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، اليوم السبت، القائمين على أعمال تطوير كورنيش بحر شبين، بسرعة انجاز الأعمال الحالية في المنطقة الممتدة بداية من مسجد الدعوة الإسلامية حتى نهاية شارع نادي الصيد.

 جاء ذلك خلال تفقد رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أعمال تطوير منطقه كورنيش بحر شبين بنطاق حى ثاني المحلة، يرافقه المحاسب محمد صلاح سكرتير عام  مجلس المدينة، ومجدى أبو الفتوح نائب رئيس المدينة.

وأوضح رئيس المدينة، أن منطقة كورنيش بحر شبين شهدت أعمال تدبيش للكورنيش بالمنطقة الأولى الواقعة بين مسجد الدعوة الإسلامية حتى كوبري الرباط، والمنطقة الثانية الواقعة خلف نادي الصيد، كما تم عمل أعمدة خرسانية على الكورنيش، وإقامة سور و صب طريق الممشى الجانبي، ورصف شارع نادي الصيد من أمام محطة المياه حتى نهاية نادي الصيد.

 ومن المنتظر أن تستكمل الأعمال برصف منطقه الكورنيش بالكامل وعمل استراحات وتركيب انترلوك للأرصفة، وتركيب إنارة ليد حديثه حتى يصبح المكان متنفس ترفيهي لأهالي مدينه المحلة.
رئيس المحلة يوجه بسرعه الانتهاء من تطوير كورنيش بحر شبين ..صور
رئيس المحلة يوجه بسرعه الانتهاء من تطوير كورنيش بحر شبين ..صور
رئيس المحلة يوجه بسرعه الانتهاء من تطوير كورنيش بحر شبين ..صور
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

رئيس مدينة المحلة يتابع مشروعات التطوير بالترع وكورنيش بحر شبين ..صور

محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير كورنيش النيل ببنها ويوجه بإنهاء الأعمال في المدة المحددة

لمتابعة معدلات التنفيذ.. محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير كورنيش بنها وممشى النيل .. صور

بتكلفة 32 مليون جنيه.. رئيس مدينة بنها يتفقد المرحلة الثانية من تطوير كوبرى الشموت على الطريق الزراعي

بعد تطاوله على المواطنين.. أول تحرك ضد مستشار محافظ القليوبية | تفاصيل

محافظ القليوبية يشدد على سرعة إنهاء أعمال تركيب شبكة الغازات وتنك الأكسجين بمستشفى الحميات

ترشيحاتنا

لإنقاذ الفريق.. جماهير ليفربول تنتظر وفاء محمد صلاح بوعده أمام إيفرتون

وضعته على الطعام بالخطأ.. إصابة طالبة بتسمم تناولت «سم فئران» بالمنصورة

خطأ شائع يقع فيه بعض المصلين يبطل الصلاة .. الإفتاء تكشف عنه

السيسي يوجه باستمرار التنسيق بين جهات الدولة للإسراع في تنفيذ المشروع القومي لتنمية وسط وشمال سيناء

هدف بوشكاش.. محمد صلاح أمام إيفرتون في ديربي الميرسيسايد

من على ظهر حصان.. ياسمين صبري تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

Advertisements

المستأجر يدفع 50% من قيمة الأجرة القانونية المحددة للشقة..تعديلات على قانون الإيجار القديم

الغرامة والحبس 6 أشهر.. تامر أمين يواجه عقوبة سب وقذف الصعايدة

وزير التعليم العالي يبعث رسالة طمأنة للطلاب قبل انطلاق اجتماع الأعلى للجامعات

مسار إجباري للدخول.. قرارات عاجلة عن الإجراءات الاحترازية بامتحانات الجامعات

زيادة الإيجار ومنع التوريث.. تعديلات مرتقبة على الإيجارات القديمة

قرار نهائي.. عودة الدراسة بالجامعات السبت المقبل

النيابة في اتهام سفاح الجيزة بقتل شقيقة زوجته: وعد ضحيته بالزواج وخنقها

الأعلى للجامعات: استئناف الدراسة وإجراء الامتحانات 27 فبراير وسط إجراءات احترازية مشددة

خاص | مفاجآت في شهادة تميم يونس مطرب «سالمونيلا» بقضية الطبيب المتحرش

منطقة كوارث.. بايدن يصدر قرارًا عاجلاً بشأن تكساس

عقوبة الإعلامي الجريء.. مستجدات أزمة تامر أمين بسبب الصعايدة

الرد سيكون قاسيا.. جماهير المريخ السوداني تهاجم نجم الأهلي السابق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متخففش هدومك قبل أبريل.. هاني الناظر يوجه نصائح هامة في الطقس البارد

بداية المعسكر المفتوح للمنتخب الوطني مواليد 2006.. صور

طريقة عمل مايونيز صيامي.. 5 وصفات مختلفة