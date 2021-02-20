رئيس المحلة يوجه بسرعه الانتهاء من تطوير كورنيش بحر شبين ..صور

وجه اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، اليوم السبت، القائمين على أعمال تطوير كورنيش بحر شبين، بسرعة انجاز الأعمال الحالية في المنطقة الممتدة بداية من مسجد الدعوة الإسلامية حتى نهاية شارع نادي الصيد.





جاء ذلك خلال تفقد رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أعمال تطوير منطقه كورنيش بحر شبين بنطاق حى ثاني المحلة، يرافقه المحاسب محمد صلاح سكرتير عام مجلس المدينة، ومجدى أبو الفتوح نائب رئيس المدينة.





وأوضح رئيس المدينة، أن منطقة كورنيش بحر شبين شهدت أعمال تدبيش للكورنيش بالمنطقة الأولى الواقعة بين مسجد الدعوة الإسلامية حتى كوبري الرباط، والمنطقة الثانية الواقعة خلف نادي الصيد، كما تم عمل أعمدة خرسانية على الكورنيش، وإقامة سور و صب طريق الممشى الجانبي، ورصف شارع نادي الصيد من أمام محطة المياه حتى نهاية نادي الصيد.



