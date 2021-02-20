ماذا يفعل الطالب في حالة إصابته بكورونا خلال الامتحانات.. الأعلي للجامعات يوضح

قال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إنه من المقرر بدء الفصل الدراسي الثاني، واستكمال أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 27 فبراير تنفيذًا لقرار لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء.





وتابع عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " اليوم" والمذاع عبر قناة " دي إم سي"،:" المجلس الأعلى للجامعات أكد علي ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وتفعيل دور لجان الأزمات بالجامعات والمعاهد؛ لمتابعة كافة الإجراءات وضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.





وفي حالة إصابة أحد الطلاب بكورونا خلال أيام الإمتحانات، أكد عبد الغفار ، أن الكلية تأجل للطالب الإمتحانات ولا يعتبر عدم حضوره في أي مواد رسوبه، موضحا:" يحق للطالب تأجيل الإمتحان بعد تقديم تقرير يفيد بإصابته بفيروس كورونا".





وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، صباح اليوم السبت ٢٠فبراير ٢٠٢١، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان بالقاهرة.





أكد المجلس على بدء الفصل الدراسي الثاني، واستكمال أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 27 فبراير، تنفيذًا لقرار لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، على أن تستأنف الدراسة، وتستكمل أعمال الامتحانات طبقا للنظم واللوائح والجداول المُعلنة بالمعاهد والكليات بالجامعات.