ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ماذا يفعل الطالب في حالة إصابته بكورونا خلال الامتحانات.. الأعلي للجامعات يوضح

السبت 20/فبراير/2021 - 06:40 م
المجلس الأعلي للجامعات
المجلس الأعلي للجامعات
Advertisements
حمزة شعيب
قال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إنه من المقرر بدء الفصل الدراسي الثاني، واستكمال أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 27 فبراير تنفيذًا لقرار لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء.

وتابع عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " اليوم" والمذاع عبر قناة " دي إم سي"،:" المجلس الأعلى للجامعات أكد علي ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وتفعيل دور لجان الأزمات بالجامعات والمعاهد؛ لمتابعة كافة الإجراءات وضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين. 

وفي حالة إصابة أحد الطلاب بكورونا خلال أيام الإمتحانات، أكد عبد الغفار ، أن الكلية تأجل للطالب الإمتحانات ولا يعتبر عدم حضوره في أي مواد رسوبه، موضحا:" يحق للطالب تأجيل الإمتحان بعد تقديم تقرير يفيد بإصابته  بفيروس كورونا".

وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، صباح اليوم السبت ٢٠فبراير ٢٠٢١، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان بالقاهرة.

أكد المجلس على بدء الفصل الدراسي الثاني، واستكمال أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 27 فبراير، تنفيذًا لقرار لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، على أن تستأنف الدراسة، وتستكمل أعمال الامتحانات طبقا للنظم واللوائح والجداول المُعلنة بالمعاهد والكليات بالجامعات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

المجلس الأعلى للجامعات يوجه تعليمات مهمة حول امتحانات التيرم الأول

«الأعلى للجامعات»: مد العام الدراسي 3 أسابيع

«الأعلى للجامعات» يقدم الفرصة للطلاب للاعتذار عن الامتحانات وفق هذه الشروط

"الأعلى للجامعات" يعلن إعفاء طلاب الدراسات العليا بكليات التمريض والأسنان من شرط التفرغ لمدة 3 أشهر

لطلاب الشهادات المعادلة.. بشرى سارة من الأعلى للجامعات حول اختبارات القدرات

تنفيذًاً لمبادرة الرئيس.. الأعلى للجامعات يطلق أول منصة لتدريب وتأهيل أصحاب الأعمال اليدوية والحرف

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. تفاصيل التحرش بـ بدرية طلبة.. وخطوبة محمود الخيامي

جالطة سراى يتقدم على آلانيا سبور بهدف إمري

أنا آسف يا أولادي.. رسالة وداع مؤثرة لأب انتحر بحبوب الغلال السامة بالبحيرة

الدوري التركي.. موعد مباراة جالاتا سراي ضد ألانيا سبور والقنوات الناقلة

الأمير محمد بن سلمان يرعى حفل سباق "كأس السعودية" للفروسية.. فيديو

السعودية.. حقيقة مقتل المدربة الرياضية رفعة اليامي

Advertisements

المستأجر يدفع 50% من قيمة الأجرة القانونية المحددة للشقة..تعديلات على قانون الإيجار القديم

الغرامة والحبس 6 أشهر.. تامر أمين يواجه عقوبة سب وقذف الصعايدة

قناة مدرستنا: تصريحات جديدة من وزير التعليم في جروب الماميز .. 8 مساء

زيادة الإيجار ومنع التوريث.. تعديلات مرتقبة على الإيجارات القديمة

لدي ميول أنثوية.. تفاصيل إجراء عملية تصحيح جنسي لـ منتجة شهيرة

قرار نهائي.. عودة الدراسة بالجامعات السبت المقبل

بعد أزمة الصعايدة .. رانيا يوسف ترد بقوة على تامر أمين .. تفاصيل

مسار إجباري للدخول.. قرارات عاجلة عن الإجراءات الاحترازية بامتحانات الجامعات

النيابة في اتهام سفاح الجيزة بقتل شقيقة زوجته: وعد ضحيته بالزواج وخنقها

عقوبة الإعلامي الجريء.. مستجدات أزمة تامر أمين بسبب الصعايدة

خاص | مفاجآت في شهادة تميم يونس مطرب «سالمونيلا» بقضية الطبيب المتحرش

الأعلى للجامعات: استئناف الدراسة وإجراء الامتحانات 27 فبراير وسط إجراءات احترازية مشددة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبراء يحددون أسباب تمحور فيروس كورونا

غنية بالفيتامينات.. طريقة عمل كبدة فراخ بالبصل

فعال ضد العدوى.. كيف يحمي الزنك من نزلات البرد