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رياضة

ليفربول ضد إيفرتون .. صلاح يقود هجوم الريدز

السبت 20/فبراير/2021 - 06:43 م
صدى البلد
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أحمد هاني
يستضيف فريق ليفربول نظيره إيفرتون، اليوم السبت، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ 24، من مسابقة الدوري الإنجليزي " بريميرليج".


وجاء تشكيل ليفربول كالاتي: 

أليسون; ارنولد, كاباك, هندرسون, روبيرتسون; فينالدوم, جونز, تياجو; ماني, فيرمينو, صلاح


ويحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 40 نقطة، متفوقا بفارق ثلاث نقاط عن إيفرتون الذي يحتل المركز الرابع.

في حال فوز ليفربول على إيفرتون سيقفز للمركز الرابع مؤقتا، لحين خوض بقية الفرق مبارياتها، وسيستعيد وقتها الريدز الثقة بعد الخسارة في آخر 3 مباريات خاضها، أمام برايتون 1-0، و1-4 أمام ضيفه مانشستر سيتي في الجولة قبل الماضية، و 3-1 أمام ليستر سيتي في الجولة الماضية. 


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