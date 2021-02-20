برلمانى: تنسيقية الشباب أثبتت وجودها فى الشارع المصرى وخدمة المواطن

قال النائب أحمد فتحى،عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية أثبتت وجودها فى الشارع المصرى وخدمة المواطن.

وأضاف فتحي خلال مؤتمر توقيع بروتوكول مع إحدى الشركات لتطوير قدرات القيادة، نقلته "اكسترا نيوز"،أن التنسيقية تقدم تجربة جديدة فى الحياة النيابية من خلال تقديم 16 عضوا بمجلس شيوخ و 32 عضوا بمجلس النواب".

ووقعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم السبت، بروتوكولا للتعاون والشراكة لتقييم وتطوير القيادات الشبابية مع شركة "ويليس تاورز واتسون" العالمية المتخصصة في مجال الاستشارات والوساطة.

وشركة ويليس تاورز واتسن هي شركة استشارات رائدة عالميا ومتخصصة في الوساطة والاستشارات وتعمل في نحو 140 دولة حول العالم وتأسست في 1828 ولديها نحو 40 ألف موظف في مكاتبها حول العالم.