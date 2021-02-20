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برلمانى: تنسيقية الشباب أثبتت وجودها فى الشارع المصرى وخدمة المواطن

السبت 20/فبراير/2021 - 07:47 م
النائب أحمد فتحى
النائب أحمد فتحى
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أسامة علي
قال النائب أحمد فتحى،عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية أثبتت وجودها فى الشارع المصرى وخدمة المواطن.

وأضاف فتحي خلال مؤتمر توقيع بروتوكول مع إحدى الشركات لتطوير قدرات القيادة، نقلته "اكسترا نيوز"،أن التنسيقية تقدم تجربة جديدة فى الحياة النيابية من خلال تقديم 16 عضوا بمجلس شيوخ و 32 عضوا بمجلس النواب".

ووقعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم السبت، بروتوكولا للتعاون والشراكة لتقييم وتطوير القيادات الشبابية مع شركة "ويليس تاورز واتسون" العالمية المتخصصة في مجال الاستشارات والوساطة.
 
وشركة ويليس تاورز واتسن هي شركة استشارات رائدة عالميا ومتخصصة في الوساطة والاستشارات وتعمل في نحو 140 دولة حول العالم وتأسست في 1828 ولديها نحو 40 ألف موظف في مكاتبها حول العالم. 
 
ووفقا للبرتوكول الذي تم توقيعه اليوم السبت في القاهرة تقوم شركة ويليس تاورز واتسون بتصميم وتقديم اختبارات متخصصة فردية لكل أعضاء التنسيقية لقياس القدرات والمهارات المختلفة الخاصة بالقيادة في المجالات التنفيذية والتشريعية المختلفة، وذلك لكي تتمكن التنسيقية من وضع خطة تطوير لأعضاء التنسيقية بناء على هذه الاختبارات العلمية. 
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