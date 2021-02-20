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خالد الجندي: كثرة الإنجاب تلتهم الأخضر واليابس.. و"مش كل عيل بيجى برزقه".. والمزايدة في الدين أن يضع الإنسان الأمر في غير نصابه

السبت 20/فبراير/2021 - 11:09 م
خالد الجندي
خالد الجندي
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محمود ضاحي
خالد الجندي: 
-الرزق لا يكون بالحصول عليه بل بالانتفاع به
- مطالب بتدشين حملة وطنية كبرى لمواجهة الزيادة السكانية

قال  خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إن الرزق لا يكون بالحصول عليه بل بالانتفاع به.

وأوضح الجندي خلال برنامجه "لعلهم يفقهون" على فضائية "دي ام سي": ليس مجرد وجود المال أصبح لديك رزق بل أن يأذن لك ربك بالانتفاع بهذا المال هو الرزق.. عرفتوا بقى يا بتوع الكثرة وأن كل عيل بيجى برزقه.. طلع مش كل عيل بيجى برزقه.. بل عيل يأتى بمشيئة الله ويا أما يرزق يا أما ميرزقش يا أما يعطى يا أما ميعطيش يا أما يبسط يا أما يقدر وهذا من القرآن الكريم.

وأشار إلى أن الله عز وجل يقدر الرزق على عباده، وأن هناك الكثير من آيات القرآن الكريم التى تدل على ذلك، وتلا قوله تعالى: "اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ".

واستشهد بقوله تعالى  فى سورة الفجر: "وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ".

وقال خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن المزايدة  معناها أن يضع الإنسان الأمر في غير نصابه  ويحاول أن يبين أنه أكثر علمًا وإيمانًا.

وأضاف الجندي  مش هنقول للناس مواعظ وخطب على الفاضي، ولايوجد مزايدة في الدين، و فرق كبير بين المزايدة والواقعية.

وطالب خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بتدشين حملة وطنية كبرى لمواجهة الزيادة السكانية تشمل تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى والمساجد والكنائس والتعليم وكافة وسائل الإعلام في توعية المواطنين من مخاطر النمو السكاني.

وتابع: "دى قضية وعى ولازم نوصلها للناس كلها.. والتيارات السلفية التي تعمل على تغييب وعى الناس هربانة في المتاع ومش حاسين بالناس.. زى الناس اللى بتنادى بزيادة السكان وهم قاعدين في الفنادق الفخمة خارج مصر".

ونوه "الجندى"، بأن السلفيين لا يشعرون بأن الزيادة السكانية تلتهم الأخضر واليابس وأنها تعرقل أى عملية تنمية تقوم بها البلاد، وتابع: "الرسول قال طعام الواحد يكفى لاثنين ولم يقل لثلاثة أو أربعة أو خمسة".

وأوضح "الجندى"، أن هذه التيارات تدلس على الناس، وتحاول أن تصور تنظيم النسل على اعتبار أنه قتل للنفس، على خلاف الحقيقة، وعدم فهم للدين الإسلامي.

وحذر خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية من كثرة الانجاب مؤكدا أنها تلتهم الأخضر واليابس،  موضحا أن الدعوة لتنظيم النسل ليس معناها التشكيك في أنّ الله هو صاحب الرزق.

وقال الجندي خلال لقائه على dmc" أن الله كفيل برزق أي كائن حي وقادر على ذلك، لكن الأمر يشبه الأب الذي يحرم المصروف عن ابنه من باب العقاب، هذا لا يعني أنّ هذا الأب فقير.

وأضاف: "الرزق ممكن يكون موجود لكن الشخص يكون فقيرًا ومش عارف يستفيد منه، مثل المليونير المصاب بالقرحة الذي لا يستطيع تناول الطعام مثل الشخص السليم".


ونوه خالد الجندي أن شيوخ الغربة يزايدون فى الباطل من أجل تشويه أى شئ تقوم به الدولة من أجل الارتقاء بحياة المواطنين.

وتابع: شخصية حزلقوم فى الفتوى اللى موجودة على السوشيال ميديا النهاردة بقت أكثر من الهم على القلب ..موسم المزايدة على الفتوى اليومين دول.

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