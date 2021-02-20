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فن

حاولت الانتحار.. إليسار تكشف سر عدم زواجها

السبت 20/فبراير/2021 - 11:56 م
اليسار
اليسار
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أحمد إبراهيم
أثارت الفنانة اليسار، حالة من الجدل الواسع؛ بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل، ولعل من أبرزها محاولتها الانتحار فى وقت سابق. 

وقالت اليسار خلال لقائها فى برنامج "شو القصة" مع الاعلامية رابعة الزيات: "حاولت الانتحار قبل ذلك، حيث تناولت علبة دواء كاملة، ودخلت على اثرها المستشفى".   

وأضافت إليسار: "وصلت لوقت حسيت الدنيا اسودت، وبدي ارتاح، وقلت يا الله سامحني؛ لأني بدي أنهي حياتي".

كما أوضحت أسباب عدم تفكيرها في الزواج؛ قائلةً: "ببعض الأحيان الزواج بيكون كابوس، على بالي مرات كتير أعمل عيلة، ولكن بصير أفكر في ابني أو بنتي، لا أريد أن أكرّههم فى المدرسة حين يقولوله يا ابن الرقاصة أو يا بنت الرقاصة".

وأكملت: "الفنانة زيزي مصطفى قالت في حوار سمعته لها إنها اعتزلت الرقص بسبب أن الأولاد في المدرسة قالوا لابنتها، على الفنانة المشهورة منة شلبي، يا بنت الرقاصة، وهذه النقطة لا تفارق تفكيري".
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