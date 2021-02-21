هل يجوز تحديد وقت معين في الدعاء ؟ ..أمين الإفتاء يجيب

هل تستجاب دعوة العاصي ؟..سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجله له.





وقال أنه ورد فى الحديث انه يستجاب للإنسان ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، وتابع متسائلًا : فمن كان يفعل معصية ولجأ لله تعالى فهل يستجيب الله له ؟.



