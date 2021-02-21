هل يجوز تحديد وقت معين في الدعاء ؟ ..أمين الإفتاء يجيب

هل يجوز تحديد وقت معين أثناء الدعاء ؟ .. سؤال أجاب عليه الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، عبر البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.
وأضاف "العجمي" قائلًا: يجوز أن تحددى المدة او المكان فهذا فى مقدور الله تعالى، والله على كل شئ قدير، ويقول الله فى الحديث القدسي الشريف (انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء الله ).
هل يجوز عند الدعاء القول عاجلًا غير آجل؟..سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،وذلك خلال لقائه بفيديو مسجل له عبر قناة الافتاء على اليوتيوب.
وتابع ممدوح: أليس فيه شئ، طالما انك بتطلبي بتدعي وتطلبي من الله بأدب فلا حرج ان تقولى فى دعائك عاجلًا غير أجلًا.
هل تستجاب دعوة العاصي؟..سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجله له.
وقال أنه ورد فى الحديث انه يستجاب للإنسان ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، وتابع متسائلًا : فمن كان يفعل معصية ولجأ لله تعالى فهل يستجيب الله له ؟.
وتابع: الله تعالى قال فى كتابه الكريم {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ}، والدعاء لله سبحانه وتعالى اعتراف انه لا أحد يستجيب الدعاء الا الله سبحانه وتعالى وانه الذى نلجأ له، فممكن يستجيب الله لدعائه، ويحقق له ما يريد، مما يجعل هذا العاصي يشكر الله ويتوب اليه ويتجه أتجاه اخر تمامًا عن معصيته.