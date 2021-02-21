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رياضة

استعدادا لمواجهة سيمبا .. الخطيب يطمئن على بعثة الأهلي في تنزانيا

الأحد 21/فبراير/2021 - 09:58 ص
صدى البلد
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عبد الحكيم أبو علم
حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي على إجراء العديد من الإتصالات الهاتفية للإطمئنان على البعثة الحمراء في تنزانيا.

وتحدث الخطيب مع محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة وكذلك مع سيد عبدالحفيظ مدير الكره للإطئمنان على كافة الأمور والترتيبات التي تمت مع السفارة المصرية بتنزانيا.

كما اطمئن الخطيب علي اللاعبين والإجراءات الإحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا .

وأكد محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ، رئيس بعثة فريق الكرة في تنزانيا أن الأمور تسير بشكل طيب للغاية داخل فندق الإقامة بدار السلام .

وقال الدماطي إن هناك التزام تام من الجميع بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة الجميع، في ظل التعليمات الطبية التي حصل عليها الجميع قبل مغادرة القاهرة.

وأضاف أنه يثق بشكل كامل في إصرار اللاعبين على تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة سيمبا التنزاني المقبلة، من أجل قطع خطوة مهمة في مشوار حجز إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور ربع النهائى بدوري أبطال إفريقيا.

وأشاد بالجهود الكبيرة المبذولة من قبل محمد جابر أبو الوفا، السفير المصري في تنزانيا، وطاقم السفارة مع البعثة، وذلك منذ اللحظة الأولى لوصول البعثة إلى دار السلام.
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