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رياضة

الإسماعيلي يسعى لتصحيح المسار أمام إنبي في الدوري

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:10 ص
الاسماعيلي
الاسماعيلي
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عبدالله هشام
يستضيف فريق الإسماعيلي، منافسه انبي في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم "الأحد" على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدورى المصري الممتاز. 

ويسعي فريق الإسماعيلي لتعويض سجل النتائج السلبية التي حققها طوال الفترة الماضية، حيث فشل في تحقيق أى فوز خلال 8 مواجهات وتعادل في مباراتين فقط . 

ويعاني فريق الاسماعيلي من تدهور النتائج والأرقام السيئة الموسم الحالي ورغم الخسارة الأخيرة أمام الزمالك،إلا أن هناك املا كبيرا في عودة الدراويش . 

بينما يدخل فريق إنبي المباراة بهدف حصد الثلاث النقاط والمنافسة على مركز بالمربع الذهبي . 

ويحتل فريق الاسماعيلي المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 8 نقاط جمعهما من فوز وحيد و5 تعادلات وخسر في 6 مباريات بينما جاء انبي في المركز الثامن برصيد 17 نقطة جمعها من 5 انتصارات وتعادلين و3 خسائر .
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