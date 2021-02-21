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بين الناس

مواطن يشكو من انتشار مخلفات البناء بجوار منزله

الأحد 21/فبراير/2021 - 11:58 ص
صدى البلد
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احمد قطب
أرسل القارئ يوسف الأمير شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من انتشار مخلفات البناء بجوار منزله.

وقال الأمير في شكواه نعاني نحن سكان شارع رياض غالي بحي الشرابية بمحافظة القاهرة بجوار شركة مصر للبترول من وجود جبل من تراب منذ أكثر من شهر ولا يقوم عمال النظافة برفع هذه المخلفات منذ أكثر من شهر، موضحا أن  تأتي يوميا عربة رفع المخلفات التابعة للحي لتقوم برفع  الورق والقمامة وتكون كسر المباني والتراب على بعض ولم يتم رفعهم من مكانهم.

وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصًا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، يأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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