مواطن يشكو من انتشار مخلفات البناء بجوار منزله

أرسل القارئ يوسف الأمير شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من انتشار مخلفات البناء بجوار منزله.





وقال الأمير في شكواه نعاني نحن سكان شارع رياض غالي بحي الشرابية بمحافظة القاهرة بجوار شركة مصر للبترول من وجود جبل من تراب منذ أكثر من شهر ولا يقوم عمال النظافة برفع هذه المخلفات منذ أكثر من شهر، موضحا أن تأتي يوميا عربة رفع المخلفات التابعة للحي لتقوم برفع الورق والقمامة وتكون كسر المباني والتراب على بعض ولم يتم رفعهم من مكانهم.





وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة.





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