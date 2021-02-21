سكرتير مساعد أسيوط يتابع أعمال الرصف الجارية بمركز القوصية

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار تنفيذ خطة المحافظة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية والنهوض بمشروعات البنية الأساسية والمرافق من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق والمحاور المرورية والتي تساهم في تحقيق الأمن والسلامة والسيولة المرورية وتسهيل حركة النقل والمواصلات تنفيذًا لخطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية والحكومة لاستكمال مشروعات الرصف والصيانة المستمرة للطرق باعتبارها شرايين التنمية ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وبرامج تنمية الصعيد.





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وشدد محافظ أسيوط على المتابعة والتواجد الميداني لقيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء لمتابعة تنفيذ المشروعات والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة والانتهاء من الأعمال في المواعيد الزمنية المحددة.



