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حوادث

شاهد .. الحماية المدنية بالقاهرة تلبي استغاثة سيدة مُسنة

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:03 م
وحدات الإنقاذ بالحماية
وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة
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كتب محمد صبري
لبت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة إستغاثة سيدة مُسنة وتقدم الاسعافات لها .

فقد تبلغ لشرطة النجدة بالقاهرة ، بتواجد سيدة مسنة بمفردها داخل شقتها بأحد العقارات بمنطقة الظاهر ، وسقوطها أرضًا وغير قادرة على الحركة وتحتاج للمساعدة.

على الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة إلى محل البلاغ ، وتمكنت من الدخول للشقة محل سكن المواطنة بإستخدام السلم الهيدروليكى وتمكين طاقم الإسعاف من الدخول لإسعافها .

وقد لاقى سرعة إنتقال القوات وحسن التعامل مع الموقف إستحسان المواطنين من قاطنى المنطقة ، تم إتخاذ الإجراءات اللازمة . 
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