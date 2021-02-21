شاهد .. الحماية المدنية بالقاهرة تلبي استغاثة سيدة مُسنة

لبت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة إستغاثة سيدة مُسنة وتقدم الاسعافات لها .





فقد تبلغ لشرطة النجدة بالقاهرة ، بتواجد سيدة مسنة بمفردها داخل شقتها بأحد العقارات بمنطقة الظاهر ، وسقوطها أرضًا وغير قادرة على الحركة وتحتاج للمساعدة.





على الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة إلى محل البلاغ ، وتمكنت من الدخول للشقة محل سكن المواطنة بإستخدام السلم الهيدروليكى وتمكين طاقم الإسعاف من الدخول لإسعافها .





وقد لاقى سرعة إنتقال القوات وحسن التعامل مع الموقف إستحسان المواطنين من قاطنى المنطقة ، تم إتخاذ الإجراءات اللازمة .