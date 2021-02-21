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حوادث

ضبط ربة منزل اشتركت مع شقيقها فى تجميع مدخرات المصريين بالخارج

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:49 م
المتهمه
المتهمه
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ربة منزل بالمنيا لقيامها بالاشتراك مع شقيقها الذى يعمل خارج البلاد فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

 أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشمال الصعيد قيام (أحد الأشخاص يعمل بإحدى الدول العربية، وشقيقته "ربة منزل" - مقيمان بدائرة مركز شرطة بنى مزار في المنيا) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة محل عمل الأول بالعملة الأجنبية وإرسالها للثانية  عن طريق السائقين او العائدين للبلاد، حيث تقوم باستلامها وإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريتها والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مــقــابل عمولة فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (ربة المنزل) وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى بالاشتراك مع شقيقها، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقًا للفحص المستندى (مليون و500 ألف جنية مصرى).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
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