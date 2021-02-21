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رياضة

الدوري الإيطالي.. إبراهيموفيتش يقود هجوم ميلان أمام إنتر

الأحد 21/فبراير/2021 - 03:06 م
صدى البلد
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محمد السعيد
أعلن ستيفيانو بيولي المدير الفني لفريق إيه سي ميلان التشكيل الأساسي لمواجهة إنتر ميلان، على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الـ 23، من مسابقة الدوري الإيطالي.

وجاء تشكيل ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما

خط الوسط: كالابريا - كايير -  رومانيولي - ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: تونالي - فرانك كيسي-  ساليميكريس- كالهانجولو

خط الهجوم: ريبيتش - إبراهيموفيتش.

ويسعى فريق ميلان بقيادة نجمه السويدي إبراهيموفيتش، لاستعادة الانتصارات أمام إنتر في مباراة اليوم، واستعادة صدارة الكالتشيو.

وكان ميلان خسر بهدفين دون رد أمام سبيزيا، في الجولة الماضية من مسابقة الدوري.

ويتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 50 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن إيه سي ميلان صاحب المركز الثاني.

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