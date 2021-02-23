أهالي أم الستين بالمحلة يسثغيثون من عدم وجود حياة آدمية بالقرية

أرسل القارئ رضا عباس شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من عدم وجود طريق ممهد بقريته.





وقال عباس في شكواه: " نعاني نحن سكان عزبه ام الستين التابعة سندسيس مركز المحلة محافظة الغربية من عدم وجود غاز طبيعي للبيوت ولا طرق تصلح للاستخدام الآدمي نحن نعيش علي الطريق الطيني حيث أن أهل القرية يقومون بالسير على الأقدام أكثر من كيلو ونصف في الطين علشان يصلوا إلى الكوبري لكي يذهبوا إلى المحلة".





وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان العزبة والنظر بعين الرحمة للعزبة ام الستين وتكون فى القري والعزب اللي في خطة الرئيس للتطوير.





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