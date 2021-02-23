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بين الناس

أهالي أم الستين بالمحلة يسثغيثون من عدم وجود حياة آدمية بالقرية

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 05:01 م
صدى البلد
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احمد قطب
أرسل القارئ رضا عباس شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من عدم وجود طريق ممهد بقريته.

وقال عباس في شكواه: " نعاني نحن سكان عزبه ام الستين التابعة سندسيس مركز المحلة محافظة الغربية من عدم وجود غاز طبيعي للبيوت ولا طرق تصلح للاستخدام الآدمي نحن نعيش علي الطريق الطيني حيث أن أهل القرية يقومون بالسير على الأقدام أكثر من كيلو ونصف في الطين علشان يصلوا إلى الكوبري لكي يذهبوا إلى المحلة".

وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان العزبة والنظر بعين الرحمة للعزبة ام الستين وتكون فى القري والعزب اللي في خطة الرئيس للتطوير. 

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصًا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، يأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم
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