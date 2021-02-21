إطلاق أول برنامج تدريبي على برامج طب الأسرة بالإسماعيلية

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إطلاق أول برنامج تدريبي مكثف على برامج طب الأسرة لأطباء الرعاية الصحية الأولية بمحافظة الإسماعيلية، يأتي ذلك في إطار إنطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة يوم الثلاثاء الماضي.





وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن إطلاق دورة طب الأسرة الأولى لأطباء الرعاية الصحية الأولية بالإسماعيلية جاء بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وبالمشاركة مع وزارة الصحة والسكان، وجامعتي القاهرة وقناة السويس، وبرنامج الزمالة المصرية ومجلس الإنعاش المصري، بما يسهم في تقديم خدمات على أعلى مستوى من خلال المراكز والوحدات الصحية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد بالإسماعيلية.





وأضاف، أن البرنامج التدريبي يستهدف أطباء الرعاية الأولية بالمراكز والوحدات الصحية بالإسماعيلية، والبالغ عددها 54 مركز ووحدة صحية، بهدف تحسين كفاءة أطباء الأسرة من خلال التدريب والتعليم المستمر وباستخدام أحدث الوسائل التدريبية سواء عن طريق التدريب النظري والعملي أو المعايشة والتدريب على رأس العمل، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعي المنظومة الجديدة على أعلى مستوى من الجودة والتميز ووفق أحدث المعايير الدولية.





وتابع الدكتور أحمد السبكي: أن مدة البرنامج التدريبي 36 يومًا، في الفترة من 21 فبراير الجاري وحتى 1 إبريل المقبل، ويشمل التدريب على برامج أساسيات طب الأسرة والرعاية الأولية، إدارة الجودة الشاملة، تدقيق السجلات الطبية، نموذج صحة الأسرة والرعاية الصحية الأولية، استشارات طب الأسرة، رعاية حديثي الولادة، رعاية صحة الأطفال والمراهقين، صحة الأم، الرعاية الصحية للبالغين وكبار السن، الصحة النفسية والعقلية، مكافحة العدوى.





واستكمل، أن الهدف من البرنامج التدريبي توفير كوادر بشرية قادرة على تقديم خدمة صحية على مستوى عالي من الجودة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديدة بالمحافظة، مشيرًا إلى أن هذا البرامج التدريبية تمثل لبنة أساسية في برنامج كبير تتبناه الهيئة العامة للرعاية الصحية للتدريب والتعليم المستمر وزيادة الأجور والتطور المهني لكافة القوى البشرية من العاملين بها سواء من الأطقم الطبية أو الإدارية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتقديم خدمة صحية على أعلى مستوى ووفقًا لأحدث المعايير العالمية.





وأعرب الدكتور أحمد السبكي عن بالغ تقديره وامتنانه لإطلاق هذا البرنامج التدريبي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، مؤكدًا ما توليه الهيئة من أهمية بالغة للتدريب والتطوير المستمر لجميع العاملين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد من كوادر طبية وغيرطبية على حد سواء، وذلك حرصًا على تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمنتفعين بالمنظومة الجديدة، وذلك بالإضافة إلى رفع كفاءة وقدرات مقدمي الخدمة لتقديم الخدمات بأسلوب علمي وطبقًا لأعلى المعايير العالمية في خدمات صحة الأسرة.





وأكد السبكي، أن التدريب والتطوير المستمر يعد ركيزة أساسية من ركائز التطوير الفكري والاستراتيجي لمواكبة التطور العلمي الهائل والمستمر في مجال الطب والتي يعيشها العالم الآن، الأمر الذي يعد من أهم أولويات الهيئة العامة للرعاية الصحية وذلك لتحقيق أقصى قدر ممكن من تميز الكوادر الصحية لتقديم أعلى مستويات من الخدمة الطبية بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، مثمنًا جهود ودعم منظمة الصحة العالمية للمنظومة الجديدة من خلال هذا البرنامج التدريبي التعليمي المتطور المتكامل والذي يعد من أهم برامج تطوير مهارات وقدرات الطواقم الطبية على مستوى الرعاية الصحية الأولية ويضمن خدمة صحية على مستوى عال من الجودة، كما يضمن مسار وظيفي متطور يتناسب مع مكانة الفريق الطبي الوظيفية ودورهم الجوهري في المجتمع.





كما أكد أن نظام التأمين الصحي الشامل الجديد يمثل خطوة أساسية لتطوير النظام الصحي في مصر، حيث يعتبر الجبهة الوطنية لتوجه الحكومة المصرية نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، لافتًا إلى أن الهيئة تولي اهتمامًا بالغًا بتقديم كافة الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد، وتقوم بالتعاون مع كافة الشركاء بالمشروع وذلك لضمان مد مظلة التأمين الصحي الشامل وتوفير حزم الخدمات التأمينية سواء التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية وتقديمها في إطار متكامل من الجودة والكفاءة.





وأضاف، أنه يتم تقديم الخدمات الصحية للمواطنين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد على ثلاثة مستويات، حيث تتولى المراكز والوحدات الصحية تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والتي تغطي في الوقت الحالي حوالي 80% من الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، فيما تتولى المستشفيات والمراكز المتخصصة الأخرى تقديم خدمات الرعاية الثانوية والثابتة للمرضى، لافتًا إلى اهتمام الهيئة العامة للرعاية الصحية بالتطور في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية حيث صار نجاح النظم الصحية الحديثة مرهونًا بتحسن الأداء والجودة في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، وهو ذات الإطار الذي تهتم به الهيئة بتدريب ورفع كفاءة أطباء الأسرة بغرض تحسين مستوى الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى من خلال مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية بالمنظومة الجديدة، بالإضافة إلى الحفاظ على المعرفة الطبية والعلمية للأطباء وتطويرها ومتابعة كل ما هو جديد في التخصصات الطبية المختلفة لتنمية مهاراتهم وقدراتهم ومواكبة التطور السريع والمتواصل في مجال الطب وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية.



