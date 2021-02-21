جامعة عين شمس تحتفل بحصولها على المركز الأول في محو الأمية.. صور

أكد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس أن القضاء علي الامية هدف قومي، موضحا أن ملف الأمية يعد على رأس أولويات القضايا القومية، وهو ما يؤكد حتمية بذل أقصى الجهود لمواجهتها والتخلص منها، تماشيا مع استراتيجية مصر 2030.





وأشار إلى أن الجامعة لم ولن تدخر جهدا في تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لمواجهة تلك القضية، مؤكدا على ضرورة تكاتف جميع أطياف المجتمع ومؤسساته للقضاء عليها.





جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها جامعة عين شمس بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمناسبة حصول جامعة عين شمس على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في مجال محو الأمية وفقًا لنتائج دورة أكتوبر 2020؛ حيث استطاع طلاب جامعة عين شمس محو أمية 7644 دارسا.





وحضر الاحتفالية الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عاشور عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، الدكتور احمد جلال عميد كلية الزراعة، الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة، الدكتورة سلوي رشاد عميد كلية الألسن، الدكتورة رقية شلبي عميد كلية البنات، الدكتور مصطفي مرتضي عميد كلية الآداب، الدكتور ماجد ابو العينين عميد كلية التربية، د اسامة السيد عميد كلية التربية النوعية، الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بالجامعة، ولفيف من وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة واعضاء هيئة التدريس والطلاب.





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واضاف الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ان مصر تحارب الامية، مؤكدا انه لابد من تكاتف جميع أطياف المجتمع ومؤسساته للقضاء عليها ، موضحا أن ملف الأمية يعد على رأس أولويات القضايا القومية، ما يؤكد حتمية بذل أقصى الجهود لمواجهتها والتخلص منها، تماشيا مع استراتيجية مصر 2030 ، مشيرا إلى أن الجامعة لم ولن تدخر جهدا في تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لمواجهة تلك القضية.





وأوضح الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن ما تحقق نابع من ايمان الجامعة بدورها المجتمعي، حيث لا يمكن ان تستمر قاطرة التنمية بدون القضاء علي الأمية، مؤكدا علي علي ضرورة المشاركة في مشروع الامية.





وأشار إلي مشاركة اتحاد الطلاب بجامعة عين شمس في مشروع القضاء علي الامية، كما تم حصر اعداد الاميين من العمالة المؤقتة بالجامعة وعمل تواصل بينهم وبين الطلاب والهيئة العامة لتعليم الكبار لضمان عدم وجود وسيط بين الطلاب ومتلقي الخدمة منعا لاستغلالهم. واضاف ان الجامعة ستقوم بتسديد المصروفات نيابة عن الطلاب اللذين استوفوا العدد المطلوب لمحو الامية 4 افراد فأكثر وذلك تشجيعا لابنائنا الطلاب.





وفي كلمته اوضح الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ان الجامعة تولت المشروع القومي لمحو الأمية في ضوء استراتيجية مصر 2030، مشيرا الي دور الجامعة في تولي المشروعات القومية، وكذلك القوافل المختلفة، مطالبا جميع الكليات بالمشاركة بشكل اكبر بالمشروع.





كما القي الضوء علي خطة الجامعة لمواجهة التسرب من التعليم، للوصول مستقبلا الي جامعة بلا امية، ثم حي بلا امية وصولا لوطن بلا امية.





واعرب الدكتور عاشور عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار عن سعادته بوجوده بجامعة عين شمس، موضحا ان قضية الامية هي قضية ازلية في مجتمعنا، مستعرضا ما تم انجازه خلال السنوات الماضية وحرص قيادة الدولة على حل تلك المشكلة في ضوء التنمية المستدامة بالتعاون مع الوزارات والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني ، حيث اصبحت الجامعة هي الشريك الأساسي في هذا المشروع.





واكد ان ما تم انجازه في جامعة عين شمس ناتج عن ايمان قيادة الجامعة برئاسة ا.د محمود المتيني، بأهمية هذا المشروع.مشيدا باستجابة طلاب الجامعة للمشروع بشكل كبير.





كما شهدت الاحتفالية تكريم الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة السابق، ود.إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بالجامعة منسق عام المشروع بالجامعة، وسهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة فاطمة عياد من هيئة تعليم الكبار، الي جانب تكريم منسقي وحدات محو الأمية بالكليات السبعة، ومنسقي هيئة تعليم الكبار.





وتم تكريم الطلاب المتميزين من كليات التربية الحاصلة على المركز الأول، كلية البنات للعلوم والآداب والتربية الحاصلة على المركز الثاني، وفي المركز الثالث كلية الألسن، كلية الآداب فى المركز الرابع، وجاءت في المركز الخامس كلية التربية النوعية ثم كلية الحقوق في المركز السادس، تلتها كلية التجارة في المركز السابع.





كما تم خلال الاحتفالية تجديد بروتوكول التعاون بين جامعة عين شمس والهيئة العامة لتعليم الكبار؛ والذي يتضمن التنسيق لوضع السياسة العامة وتحديد أسلوب العمل بما يحقق الأهداف المنشودة منها، الي جانب تقديم الدعم الفني اللازم لتنفيذ مشروع محو الأمية وكذلك عمليات الإشراف والتقويم لما يتم تنفيذه وإعداد تقرير ربع سنوي لقياس مدي تنفيذ المشروع.كما تمنح الجامعة شباب الجامعات المشاركين في المشروع بعض الحوافز طبقًا للإمكانيات المتاحة بكل جامعة.