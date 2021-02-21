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تعليم

تعليم الفيوم: منحة تدريبية مجانية للمعلمين والطلاب بالتعاون مع شركة سيسكو العالمية

الأحد 21/فبراير/2021 - 04:16 م
المنحة التدريبية
المنحة التدريبية
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الفيوم - نبيل أبو السعود

 يتم التعاون بين مديرية التربية والتعليم بالفيوم وأكاديمية سيسكو في تدريب الطلاب والمعلمين ، تحت رعاية الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، حيث اعلن  مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية، عن منحة تدريبية فى مجال الحاسب الآلى ومهارات التكنولوجيا الحديثة.

وذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على رفع كفاءة وفاعلية الأداء الإداري للعاملين بها لمواكبة التطور التكنولوجي، وتزويد الطلاب بمهارات تكنولوجية حديثة متطورة، واستخدامها بالمدارس من أجل جيل قادر على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة،

حيث يتم تقديم تدريبات (ذاتية التعلم) مجانًا لجميع المنتسبين للعملية التعليمية بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس التابعة (طلاب – معلمين –أخصائيين و إداريين)، مثل دورات (الأمن السيبراني و إنترنت الأشياء و الشبكات.)، ويمنح من اجتاز التدريب والاختبارات في نهاية كل دورة تدريبية شهادة معتمدة من أكاديمية سيسكو.

شروط التقديم فى المنحة (أن يكون على رأس عمله (سيتم تقديم خطاب من جهة العمل لاحقًا يؤكد ذلك) و لن ينظر لأى بريد إلكترونى غير البريد الإلكترونى للطالب والمعلم الموحد.

رابط الوصول للايميل الموحد للطلاب والمعلمين  https://office365.emis.gov.eg

بالنسبة للاداريين ومشرفى النشاط الذين ليس لهم بريد إلكترونى موحد سوف يتم الإعلان والتوضيح  فور وصول التعليميات الخاصة بهم.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=FO2x19Rg-UqpZD14-
لينك التقديم فى المنحة 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=FO2x19Rg-UqpZD14-vXqUQP5D2ulWzlAraJNATqakyFUQUlWQUMxUUQxNTQyN001S1MyQ05LUzlEUS4u&fbclid=IwAR0leVTLxwPeYLuXFfDYV05Br-SkLN3ggsWRyWbLMfEsS-aJX7A7N96Yxjw




قرر الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم  بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول العملية والنظرية بجامعة الفيوم للعام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠٢١ اعتبارًا من يوم السبت الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢١ بنفس الجداول ونفس الآلية والترتيب السابق إقراره من قبل كليات الجامعة المختلفة، وفي نفس أماكن عقد الامتحانات السابق تحديدها.


وأضاف شديد بأن هذا ياتى في ضوء قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا في اجتماعها يوم السبت الموافق ١٣ فبراير ٢٠٢١ والذي صدر على إثره قرار بمد إجازة نصف العام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠٢١ لمدة أسبوع على أن يتم استئناف الفصل الدراسي الثاني بالجامعات يوم السبت الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢١ .




تعليم الفيوم: منحة تدريبية مجانية للمعلمين والطلاب بالتعاون مع شركة سيسكو العالمية
تعليم الفيوم: منحة تدريبية مجانية للمعلمين والطلاب بالتعاون مع شركة سيسكو العالمية
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