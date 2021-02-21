محافظ المنيا يبحث مع وفد برنامج الأغذية العالمي تنفيذ عدد من برامج مبادرة «حياة كريمة»

بحث اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا مع وفد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات، لدعم أوجه التعاون والتنسيق بين المحافظة والبرنامج، وخاصة في ظل تنفيذ مبادرة "حياة كريمة"؛ بحضور المهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة.





وحضر اللقاء الدكتورة منال أبوسمرة، مقررة المجلس القومي للمرأة بالمنيا، وياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وضم وفد البرنامج أحمد مختار، منسق برنامج الأغذية العالمي بالمنيا، والمهندسة دعاء عرفة، مديرة برامج الحماية الاجتماعية بالبرنامج، وأشرف أديب، مسئول برنامج تحسين سبل المعيشة بالبرنامج.





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ناقش المحافظ مع ممثلي البرنامج أنشطة التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب والتي سينفذها البرنامج في قري مبادرة حياة كريمة من خلال تدريب السيدات والشباب بالقري على تبني المشاريع الصغيرة والمتوسطة ثم يليها المرحلة الثانية والتي تتضمن الإقراض من البرنامج لتنفيذ تلك المشروعات وفتح أبواب رزق للأهالي.





ووجه المحافظ، مسئولي البرنامج، بالتنسيق مع وحدة حياة كريمة بالمحافظة لإعداد خطة عمل بالبرنامج من خلال اختيار المتدربات ومكان التدريب وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بإشراف السكرتير العام للمحافظة.





وأعرب المحافظ عن ترحيبه ودعمه الشديد لتلك المبادرات، ضمن تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإتاحة فرص العمل للشباب ودعم المرأة وصغار المزارعين وشدد على ضرورة التنسيق والتعاون بينهم وبين جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لمساعدة ودعم الفئات الأولى بالرعاية والتخفيف عنها.





وفي سياق متصل، افتتح المحافظ اللواء أسامة القاضي، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، مكتب تموين قرية بني عبيد المطور بمركز أبوقرقاص، ضمن تنفيذ عدد من الخدمات والمشروعات بقري مركز ابوقرقاص المدرجة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث يخدم المكتب 4 قرى رئيسية وهي (بني عبيد - بني موسي- جريس- اسمنت) بتوابع تصل إلي 23 قرية بإجمالي تعداد سكان 228 ألفا و113 فردا، ويقدم كافة الخدمات التموينية والتي منها " بدل تالف- بدل فاقد- نقل من محافظة إلي أخري- رقم سري- - استلام بطاقة جديدة- والعديد من الخدمات الأخرى".





جاء ذلك بحضور العقيد محمد حسن الكردي المستشار العسكري للمحافظة ، دكتور محمد حلمي رئيس مركز ابوقرقاص وعدد من نواب الشيوخ والبرلمان ، وممثلي البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة بالمحافظة، ووكلاء الوزارة ومديري الخدمات وممثلي الهيئات بالقطاعات المنفذة للمشاريع .





وأكد المحافظ أنه في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق مشروع قومي يهدف إلى تنمية وتطوير القرى، فإن المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري، تستهدف 192 قرية بنطاق 5 مراكز بالمحافظة وهي مراكز "أبوقرقاص، ملوي، ديرمواس مغاغة ، العدوة"، بتكلفة تصل تقريبا إلى 22 مليار جنيه، لرفع قدرات البنية الأساسية، من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية، وفقا لرؤية مصر 2030، وللنهوض بأعمال البنية التحتية من شبكات مياه وصرف صحي وتعليم ووحدات صحية.



