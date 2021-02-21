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ديني

علي جمعة: مصر بها كثرة مذمومة في الزيادة السكانية

الأحد 21/فبراير/2021 - 05:01 م
علي جمعة: مصر بها
علي جمعة: مصر بها كثرة مذمومة في الزيادة السكانية
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محمود ضاحي
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار  العلماء بالأزهر الشريف إن كل بلد له ظروفه تجاه قضية تنظيم النسل، مشيرا إلى أن كل زمن له ظرفه أيضًا، هناك بلدان تحتاج للزيادة وبلدان للنقص وبلدان للثبات.

وأضاف علي جمعة خلال لقائه على فضائية " سي بي سي " أن إنجلترا وأمريكا ثابتة في قضية تنظيم النسل منذ 30 سنة  لكن اليابان كانت 140 مليون أصبحت 120 واليابان تحتاج لزيادة نسل.

وأشار إلى أن مصر بها  كثرة مذمومة في الزيادة السكانية، والنبي صلى الرسول عليه وسلم علمنا أن نتكاثر لحد معين نستطيع فيه تربية الأطفال حتى يعيشوا في سعادة، كما أن الدين جاء لبناء الانسان وليس لهدم المجتمعات.

وتابع الدكتور علي جمعة: لما النبي صلى الله عليه وسلم قال تناكحوا تناسوا فكان عددا لايتجاوز 114 ألف شخص وكنا نحتاجل لمليون فكانت الأمة كلها مائة ألف ، وكنا نذهب لجيش الروم حتى نقاتله وعددنا 30 ألف وهو 300 ألف، ولما حدث أن تكاثر المسلمون وجب عليهم أن يقفوا مع أنفسهم ولايزيدوا عن هذا الحد المسألة ثقيلة ودول المسلمين فقيرة ونامية.

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