حكم تقبيل يد الوالدين والمصحف والحجر الأسود.. اعرف رأي الشرع

حكم تقبيل اليد، يروي أسامة بن شريك - رضي الله عنه- قوله: «قُمنا إلى النبيِّ - صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ- فقبَّلنا يدَه»، كما ثبت أنّه « لَمَّا قَدِمَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- الشَّامَ؛ اسْتَقْبَلَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، فَقَبَّلَ يَدَهُ، ثُمَّ خَلَوْا يَبْكِيَانِ، قَالَ: فَكَانَ يَقُولُ تَمِيمٌ: تَقْبِيلُ الْيَدِ سُنَّةٌ».
حكم تقبيل يد غير الوالدين
يُكرَه تقبيل أيدي غير الوالدين أو العلماء، أباحت الشّريعة الإسلاميّة تقبيل أيديهم، مثل: الوُلاة، وأصحاب الجاه، والمناصب، والأغنياء، وذوي السُّلطان والجبروت، يقول الإمام النوويّ - رحمه الله-: " يُستحَبّ تقبيل يد الرّجل الصّالح، والزّاهد، والعالم، ونحوِهم من أهل الآخرة، وأمّا تقبيل يدهِ لغِناه ودُنياه وشوكتِه ووَجاهتِه عند أهل الدُّنيا بالدُّنيا ونحو ذلك فمكروهٌ شديد الكراهَةِ"، وقال المتولّي: لا يجوز.
حكم تقبيل يد الوالدين والعلماء
يجوز تقبيل أيدي العُلماء والوالدين والصّالحين من أهل الدِّين والعِلم والفَضْل، بل إنَّ ذلك دليلٌ على صدق محبّة الناس لهم وبرِّهم بهم، وقيمتهم في المجتمع عند أبنائهم وأقوامهم، وفيه تعظيمٌ للعلم وأهله، ويُشترط لجواز تقبيل اليد في هذه الحالة أمران يجب توفُّرهما حتّى لا يخرج الجواز إلى الحُرمة أو الكَراهة، وهما:
ويجب ألّا يكون في تقبيل أيدي العلماء والصّالحين مُغالاةٌ وزيادةٌ في التّبجيل؛ لِما في ذلك من التّغاضي عن أخطائهم وزلّاتهم وهَفَواتهم، ولما فيه من البُعد عن الطّريق القويم، ممّا يؤدّي إلى قلب الغاية التي جاء لأجلها تقبيل أيديهم، ليصبح ناتجه عكسيًّا باستِبداد العلماء على العوامّ إن كانوا غير أهلٍ لذلك.
كما يجب ألّا يُزاد في تقبيل أيدي العلماء والصّالحين والدُّعاة عمّا أجازه الشّرع وسمح به من احترام العُلماء وإِجلالهم، حتّى يصل الناس إلى درجة تقديسهم في أمور أخرى، مثل: الرُّكوع لهم قبل تقبيل أيديهم، أو الانحناء لأجل تقبيل أيديهم، ممّا يؤدّي إلى إذلال خَلق الله وتكبُّر العلماء عليهم.
حكم تقبيل الزوجة في الصيام
ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، (ما حكم تقبيل الزوجة في الصيام ؟).
وأجابت دار الإفتاء قائلة : إن تقبيل الزوجة بقصد اللذة مكروهٌ للصائم، ولا يُكرَه التقبيل إن كان بغير قصد اللذة كقصد الرحمة أو الوداع ونحو ذلك.
واستشهدوا بحديث السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: «كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ كَانَ أمْلَكَكُمْ لإِرْبِهِ» متفق عليه.
حكم تقبيل المصحف
تلقى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، سؤالا من سائل يقول " هل تقبيل المصحف ووضعه على الصدور بدعة؟".
وأجاب جمعة خلال لقائه على فضائية " سي بي سي" أنه لم يكن من عادة النبي، لأن زمن النبي لم يكن هناك مصحف، ومفهوم البدعة هنا خطأ ولا نلتفت إلى ذلك.
وتابع: تقبيل المصحف تعبير عن تعظيمه وتقديسه، كما يُقبِّل الإنسان الحجر الأسود تعظيمًا له، ولذا لا بأس في أن يقبل المسلم المصحف الشريف.
حكم تقبيل الميت بعد تكفينه
ورد سؤال للدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، من سائل يقول: "ما حكم كشف وجه الميت لتقبيله وتوديعه، وهل يصح ذلك بعد التكفين؟".
وأجاب المفتي أنه لا مانع شرعًا من الدخول على الميّت وكشف وجهه لتقبيله وتوديعه؛ سواء في ذلك الأقارب والأحباب، بل هو من هدي السنة النبوية المشرفة، وفعل السلف الصالح رضوان الله عليهم.
وأضاف: "يستوي في ذلك وقوع التقبيل قبل التكفين وبعده، ما لم يترتب عليه مفسدة؛ كحدوث جزعٍ أو فزعٍ ممن يدخل عليه، أو تغير جسد الميت أو وجهه لمرضٍ أو غلبة دمٍ أو نحوه؛ سدًّا للذريعة وخوفًا من سوء الظن به ممن يجهل حاله".
حكم تقبيل الحجر الأسود
رد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء ومفتي الجمهورية السابق، على الذين يدعون بأن تقبيل الحجر الأسود شرك بالله.
وقال خلال تصريحات تليفزيونية،على قناة "سي بي سي" - إن النبي الكريم (صلى الله عليه وسلم) قبل الطواف حول الكعبة بدأ بالحجر الأسود فاستلمه وقبله، وسيدنا عمر "رضى الله عنه" كان يقول "إني أعلم إنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا إني رأيت رسول الله يقبلك ما فعلت"، وبالتالي فإن تقبيل الحجر الأسود ليس بشرك.