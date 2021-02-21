حكم تقبيل يد الوالدين والمصحف والحجر الأسود.. اعرف رأي الشرع

حكم تقبيل يد غير الوالدين

حكم تقبيل يد الوالدين والعلماء

كما يجب ألّا يُزاد في تقبيل أيدي العلماء والصّالحين والدُّعاة عمّا أجازه الشّرع وسمح به من احترام العُلماء وإِجلالهم، حتّى يصل الناس إلى درجة تقديسهم في أمور أخرى، مثل: الرُّكوع لهم قبل تقبيل أيديهم، أو الانحناء لأجل تقبيل أيديهم، ممّا يؤدّي إلى إذلال خَلق الله وتكبُّر العلماء عليهم.

كما يجب ألّا يُزاد في تقبيل أيدي العلماء والصّالحين والدُّعاة عمّا أجازه الشّرع وسمح به من احترام العُلماء وإِجلالهم، حتّى يصل الناس إلى درجة تقديسهم في أمور أخرى، مثل: الرُّكوع لهم قبل تقبيل أيديهم، أو الانحناء لأجل تقبيل أيديهم، ممّا يؤدّي إلى إذلال خَلق الله وتكبُّر العلماء عليهم.

واستشهدوا بحديث السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: «كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ كَانَ أمْلَكَكُمْ لإِرْبِهِ» متفق عليه.

واستشهدوا بحديث السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: «كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ كَانَ أمْلَكَكُمْ لإِرْبِهِ» متفق عليه.

وأجابت دار الإفتاء قائلة : إن تقبيل الزوجة بقصد اللذة مكروهٌ للصائم، ولا يُكرَه التقبيل إن كان بغير قصد اللذة كقصد الرحمة أو الوداع ونحو ذلك.

وأجابت دار الإفتاء قائلة : إن تقبيل الزوجة بقصد اللذة مكروهٌ للصائم، ولا يُكرَه التقبيل إن كان بغير قصد اللذة كقصد الرحمة أو الوداع ونحو ذلك.

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، (ما حكم تقبيل الزوجة في الصيام ؟).

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، (ما حكم تقبيل الزوجة في الصيام ؟).

حكم تقبيل المصحف

تلقى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، سؤالا من سائل يقول " هل تقبيل المصحف ووضعه على الصدور بدعة؟".





وأجاب جمعة خلال لقائه على فضائية " سي بي سي" أنه لم يكن من عادة النبي، لأن زمن النبي لم يكن هناك مصحف، ومفهوم البدعة هنا خطأ ولا نلتفت إلى ذلك.





وتابع: تقبيل المصحف تعبير عن تعظيمه وتقديسه، كما يُقبِّل الإنسان الحجر الأسود تعظيمًا له، ولذا لا بأس في أن يقبل المسلم المصحف الشريف.





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