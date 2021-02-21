ضبط شخص وزوجته انتحلا صفة أطباء ويديرون عيادات ومراكز طبية فى فيصل وأكتوبر

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى كشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى والمواقع الإخبارية بشأن مقطع فيديو (لأحد الأشخاص "فنى تمريض" - مقيم بالغربية) قرر خلاله قيام (أحد الأشخاص ، وزوجته) بإنتحال صفة أطباء وإفتتاح مجموعة عيادات بمنطقتى (أكتوبر وفيصل بالجيزة) للنصب والإحتيال على المواطنين.





وقرر أنه كان يعمل طرفهم كأحد أعضاء طاقم التمريض، وأضاف أن الشخص المشار إليه ينتحل صفة طبيب بإحدى المستشفيات ، وأن مهنته الحقيقية هى صاحب صالون تجميل كما أن زوجته تنتحل صفة طبيبة تجميل.





بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من تحديد الشخصان المعنيان بمقطع الفيديو المشار إليه وتبين أنهما (شخص حاصل على ثانوية عامة "له معلومات جنائية وزوجته .. مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر) وتبين أنهما يتخذان عدة عيادات ومراكز طبية بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر مقرًا لممارسة نشاطهما غير المشروع.





عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما عدد من الأجهزة الطبية وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة ، وقرر الأول أنه إلتحق بكلية العلوم بإحدى الجامعات ولم يستكمل دراسته ، وقيامه بإفتتاح صالون تجميل بالإسكندرية ، وقام بغلقه عقب صدور العديد من الأحكام القضائية ضده وقيامه بالتنقل بين العيادات الطبية وعمله كفنى معمل وتمريض مما أكسبه معلومات طبية فإختمرت فى ذهنه فكرة إفتتاح عدة عيادات ومراكز طبية ، حيث أوهم مخالطيه بكونه طبيب وممارس عام وإنتحل صفة طبيب بإحدى المستشفيات وعين أطقم طبية وتمريض ، وأقر بتحصله على مبالغ مالية من بعض المواطنين كمقدم لإجراء عمليات جراحية لهم فى مجال (التجميل - الأسنان – السمنة) وقيامه بالتنقل بين تلك العيادات والمراكز الطبية وإغلاقها عند شعوره بإفتضاح أمره للتشكك فى عدم إتمام العمليات الجراحية أو دفع مرتبات العاملين ، وبسؤال الثانية أيدت ما جاء بأقواله وأضافت بأنها كانت تنتحل صفة طبيبة سمنة ونحافة وتجميل.





كما تبين وجود عدد من المواطنين المرضى "ضحاياهم" وإتهموهما بالنصب والإحتيال وإنتحال صفة أطباء ، والإستيلاء منهم على مبالغ مالية كمقدم لإجراء عمليات جراحية ، وكذا (3) أطباء وإتهموهما بالنصب والإحتيال وعدم الحصول على رواتبهم.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



