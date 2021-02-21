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محافظات

ضبط زريعة أسماك طوبار وأخرى تم صيدها بالصعق بالكهرباء في المطرية

الأحد 21/فبراير/2021 - 09:21 م
الأسماك
الأسماك
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همت الحسينى
قاد محمد محمد حمص رئيس مركز ومدينة المطرية بالدقهلية حملة لضبط زريعة اسماك طوبار وأسماك تم صيدها بالصعق بالكهرباء بمدينة المطرية وذلك بالتنسيق مع العميد عماد ابو سمرة مدير ادارة شرطه البيئة و المسطحات المائية بالدقهليه بشأن التصدي بشكل حازم لكافة انواع الصيد المخالف بنطاق بحيرة المنزلة.


كما تضمنت الحملة مدير ادارة الطب البيطري بالمطريه ومكتب الاغذية المركزى بالاداره الصحيه بالمطريه و البيئه برئاسة المركز و مسؤولي هيئة الثروه السمكيه بالمطرية وبحضور الدسوقي حماد نائب رئيس المركز.


أسفرت الحملة عن ضبط مشمع زريعة اسماك الطوبار بداخلها حوالي 20 ألف زريعة اسماك طوبار بالمخالفة لأحكام القانون رقم 124 لسنة 1983  وتم إيداعها بالمزرعه السمكيه وتم قيد الواقعه جنحة مركز شرطه المطرية.


كما تم ضبط 2 طن سمك بلطي تم صيدها بالصعق بالكهرباء وتم إعدامها في حضور اللجنة المشكلة لذلك، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.
ضبط زريعة أسماك طوبار وأخرى تم صيدها بالصعق بالكهرباء في المطرية
ضبط زريعة أسماك طوبار وأخرى تم صيدها بالصعق بالكهرباء في المطرية
ضبط زريعة أسماك طوبار وأخرى تم صيدها بالصعق بالكهرباء في المطرية
ضبط زريعة أسماك طوبار وأخرى تم صيدها بالصعق بالكهرباء في المطرية
ضبط زريعة أسماك طوبار وأخرى تم صيدها بالصعق بالكهرباء في المطرية
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