حفار يتسبب في كسر بخط غاز طبيعى بإحدى قرى الدقهلية

تسبب حفار فى كسر بخط غاز طبيعى، اثناء تطهير احدى الترع على الطريق الجديد بقرية الجزاير التابعة لمركز الستامونى بمحافظة الدقهلية ، وتم وقف ضخ الغاز به وانقاذ المنطقة من كارثة.





وورد اخطارا لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود اشارة لمركز شرطة الستاموني من إدارة شرطة النجدة بوروظ بلاغ بوجود كسر بماسورة غاز " خط فرعى تابع لشركة غاز مصر " كائن على الطريق الجديد بقرية " الجزاير " دائرة المركز .





وبانتقال الضباط وقوات الحماية المدنية تنسيقا وشركة غاز مصر الى مكان البلاغ وبالفحص تبين وجود كسر بماسورة غاز " قطر ٦ بوصة ، عمق ٢ متر تقريبا " من سطح الأرض بالمنطقة المشار إليها ( خالية من السكان) ولم ينجم عن ذلك ثمة تسريب للغاز ، حيث تم وقف ضخ الغاز أتوماتيكيا من المصدر فى حينه.





وبسوال حسن عطية حسن المرسى ٤٧ عاما فنى بشركة غاز مصر ، ومقيم قرية " كفر بدواى القديم" دائرة مركز المنصورة أيد مضعون الفحص ، ورجع سبب ذلك لقيام أحد الحفارات بالتسبب فى كسر الماسورة أثناء قيامه بتطهير مصرف مائى بجوار خط الغاز ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك ، وأضاف بأنه تم إصلاح الماسورة وإعادة ضخ الغاز مرة أخرى .



