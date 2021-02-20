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محافظات

حفار يتسبب في كسر بخط غاز طبيعى بإحدى قرى الدقهلية

السبت 20/فبراير/2021 - 03:56 م
صدى البلد
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همت الحسينى
تسبب حفار فى كسر بخط غاز طبيعى، اثناء تطهير احدى الترع على الطريق الجديد بقرية الجزاير التابعة لمركز الستامونى بمحافظة الدقهلية ، وتم وقف ضخ الغاز به وانقاذ المنطقة من كارثة.

وورد اخطارا  لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود اشارة لمركز شرطة الستاموني من إدارة شرطة النجدة بوروظ بلاغ بوجود كسر بماسورة غاز  " خط فرعى تابع لشركة غاز مصر " كائن على الطريق الجديد بقرية " الجزاير " دائرة المركز . 

وبانتقال الضباط وقوات الحماية المدنية تنسيقا وشركة غاز مصر الى مكان البلاغ وبالفحص تبين وجود كسر بماسورة غاز " قطر ٦ بوصة ، عمق ٢ متر تقريبا " من سطح الأرض بالمنطقة المشار إليها ( خالية من السكان)  ولم ينجم عن ذلك ثمة تسريب للغاز ، حيث تم وقف ضخ الغاز أتوماتيكيا من المصدر فى حينه.

وبسوال حسن عطية حسن المرسى ٤٧ عاما فنى بشركة غاز مصر ، ومقيم قرية " كفر بدواى القديم" دائرة مركز المنصورة  أيد مضعون الفحص ، ورجع سبب ذلك لقيام أحد الحفارات بالتسبب فى كسر الماسورة أثناء قيامه بتطهير مصرف مائى بجوار خط الغاز  ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك ، وأضاف بأنه تم إصلاح الماسورة وإعادة ضخ الغاز مرة أخرى .

وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٤٢١/ ٢٠٢١ إدارى مركز شركة الستاموني ، وجارى العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات . 
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