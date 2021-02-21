نواب البرلمان يشيدون بأداء نائب محافظ القاهرة.. والأخيرة: نتعاون لحل مشاكل المواطن

أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أن لديها رؤية واضحة تقوم على التواصل والتعاون المستمر مع النواب لحل مشكلات المواطنين وتذليل اى عقبات من شأنها ان تؤرق المواطن او تسبب له اى متاعب باعتبارهم نواب الشعب المعبرين عن آمالهم وطموحاتهم.



جاء ذلك خلال لقائها باعضاء مجلس النواب عن المنطقة من أجل التعاون، والسعى الجاد والمتبادل بين جميع الاطراف بيد واحدةومتكاتفة فى اتجاها واحد وهو حل مشاكل المواطنين وتوفير جميع احتياجاتهم.





رحبت نائب المحافظ بالحضور مؤكدة فى بداية اللقاء على استمرار التعاون والتواصل بين الجميع في عددا من الموضوعات المتعلقة باحتياجات المواطنين فى دوائرهم خاصة

وتحدث احمد عبد الرؤوف الطيبي نائب المعادي وطره عن اهمية متابعة اعمال الانارة ورفع المخلفات، مشيدا بجودة الخدمات المقدمة بنطاق الحى ولكن مع التأكيد على المتابعة المستمرة لها.



كما تحدث عن مشكلة سيارات المياه التى تمر على الطريق وتضر بالاسفلت كما تحدث عن انشاء مستشفى بحى طرة ودعم مركز الشباب والموافقة على التصالح معه.



واستمعت نائب المحافظ ايضا الى النائب سيدحنفي نائب دائرة المقطم والخليفة حيث تحدث عن مشكلة الاسفلت ببعض شوارع المقطم وقد تحث ايضا عن عرض بعض مقترحات لاستخدام قطعة ارض بالمقطم إلى جانب بعض الموضوعات المتعلقة بتطوير وصيانة المدارس والمستشفيات والافران وموقف الميكروباص والتوكتوك .



وتحدث النائب خالد القط نائب دائرة مصر القديمة عن موضوع العشوائيات واستفسر عن نسبة التنفيذ بمشروع الفواخير من حيث تقنيين اوضاعها وتطويرها كما تحدث ايضا ان صيانة المدارس الحكومية .



وتحدث النائب حشمت ابو حجر نائب البساتين ودار السلام عن منطقة الخلوات والمراكز الطبية والمستشفيات كما تحدث النائب طنطاوي نائب البساتين ودار السلام تحدث عن تطوير الطرق الداخلية وعن مشكلة منطقة مزرعة البط وعزبة النصر .



واشاد النواب بمستوى الاداء بأحياء الجنوبية مع تأكيد أهمية المتابعة لحل المشكلات المعروضة وتبادل رؤساء الاحياء الحديث عن التعاون المستمر فيما بينهم وبين اعضاء المجلس .



ووعدت نائب المحافظ بالمتابعة والاهتمام والسعى لحل كل ما تم عرضه وتذليل اى عقبات إلى جانب التأكيد على عقد لقاء دورى لاستمرار التواصل ؛ وأجمع الحضور فى نهاية اللقاء على التعاون المستمر والتواصل الدائم بهدف تحقيق تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن والارتقاء بجميع المناطق والتكامل الدائم فيما بينهم لخدمة المواطن .



وأشارت نائب المحافظ إلى أن الفترة القادمة ستشهد عقد العديد من اللقاءات المثمرة مع أعضاء مجلس النواب للعمل على حل مشكلات المواطنين.



وفي ختام اللقاء طالبت نائب المحافظ السادة النواب بتحديد مجالين للمناقشة شهريا وليكن موضوعي الصحة والتعليم كأول لقاء لتناول الحديث عن مشكلاتهم باستفاضه وفي حضور مديري تلك المديريات لبحث سبل الحل الامثل لكل مشكلة.



حضر الاجتماع أعضاء مجلس النواب عن دوائر احياء المنطقة الجنوبية وجميع رؤساء احياء المنطقة وبحضور الادارات المعنية والتنفيذية و مدير مكتب نائب المحافظ ومكتب متابعة المشروعات بالمنطقة الجنوبية ومهندسى المكتب الفنى ومدير الاتصال السياسى والمكتب الاعلامى للمنطقة الجنوبية.