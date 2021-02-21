ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

«قمة مصر للأفضل» .. تكرم 50 سيدة وأفضل 100 شركة في السوق المصري في مؤسسات الأعمال

الأحد 21/فبراير/2021 - 11:16 م
رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى
Advertisements
قسم التوك شو
تنطلق «قمة مصر للأفضل»  28 فبراير الجاري الدورة السادس، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى،  بعد عام كامل من التحديات والانجاز .

يتم خلال القمة تكريم الشخصيات والشركات الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري لعام 2020، والمحققين لنجاحات استثنائية في ظل التحديات والأوضاع الجديدة التي فرضتها جائحة كورونا.

كما تحتفي مجلة أموال الغد بأقوى نجاحات 2020، وتكرم أبرز 50 سيدة تأثيرًا في مؤسسات الأعمال والاقتصاد المصري، وأفضل 100 شركة فى السوق المصري،  والمؤسسات الأفضل في مجال المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة والمتفوقين من رواد الأعمال، والمبدعين من ذوي الاحتياجات الخاصة، بمشاركة كبار رجال الأعمال ورؤساء وقيادات الشركات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

بسبب فرجاني ساسي.. «الحدث اليوم» توقف برنامج مي حلمي .. والإعلامية تعتذر لقناة الزمالك

بعد ظهور نوع جديد .. وزيرة الصحة تعلن عن حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال في مارس المقبل

رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف: لم نضع سيناريوهات للتعامل مع كورونا في المساجد خلال رمضان.. فيديو

مصر تصدر بيانا بشأن حادث تحطم طائرة عسكرية في نيجيريا

لقطة مهارية.. رمضان صبحي يسجل هدفا عالميا لـ بيراميدز في شباك بطل كوت ديفوار

عاجل.. ننفرد بمفاجأة تشكيل الأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا

نشرة أخبار العالم| الجيش المصري الأقوى عربيا.. مفاجأة بشأن سد النهضة.. ومحاولة اغتيال باشاغا

النيابة الإدارية: انتهاء تحقيقات برج فيصل وإحالة 4 متهمين للمحاكمة العاجلة

أمطار ورياح.. الأرصاد: موجة تقلبات جوية جديدة تضرب البلاد خلال 48 ساعة.. تفاصيل

خبير سوداني يكشف مفاجأة غير متوقعة عن سد النهضة

مصدر أمني يكذب الإخوان.. لا صحة لتعرض أحد نزلاء سجن جمصة لانتهاكات

اول تعليق من مرتضي منصور علي ازمة طائرة بعثة الزمالك المتجهة إلى السنغال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل طاجن الكفتة بـ 4 وصفات لوجبة مغذية ولذيذة

بمكونات من مطبخك .. أبسط 5 ماسكات للتخلص من الهالات السوداء

غنية بالألياف لمحاربة الإمساك .. 8 أطعمة يجب تناولها باستمرار