«قمة مصر للأفضل» .. تكرم 50 سيدة وأفضل 100 شركة في السوق المصري في مؤسسات الأعمال

تنطلق «قمة مصر للأفضل» 28 فبراير الجاري الدورة السادس، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بعد عام كامل من التحديات والانجاز .





يتم خلال القمة تكريم الشخصيات والشركات الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري لعام 2020، والمحققين لنجاحات استثنائية في ظل التحديات والأوضاع الجديدة التي فرضتها جائحة كورونا.





كما تحتفي مجلة أموال الغد بأقوى نجاحات 2020، وتكرم أبرز 50 سيدة تأثيرًا في مؤسسات الأعمال والاقتصاد المصري، وأفضل 100 شركة فى السوق المصري، والمؤسسات الأفضل في مجال المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة والمتفوقين من رواد الأعمال، والمبدعين من ذوي الاحتياجات الخاصة، بمشاركة كبار رجال الأعمال ورؤساء وقيادات الشركات.