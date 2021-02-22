ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مبروك علينا كلنا... نهال عنبر تحتفل بمسلسل حتة مني

الإثنين 22/فبراير/2021 - 03:03 ص
نهال عنبر
نهال عنبر
Advertisements
مصطفى كرم

شاركت الفنانة نهال عنبر جمهورها عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام بصورة لها من كواليس مسلسل حتة مني.


وظهرت نهال عنبر بالصورة مع عدد من النجوم منهم الهام شاهين وعلقت قائلة "‬‏‪مبروك علينا كلنا مسلسل #حته_مني احب اشكر  النجمه : الهام شاهين والفنان: أحمد وفيق.. الفنانة: ساره الشيمي.. شكرآ للمنتجه الرائعه: مها سليم... عرض المسلسل علي dmc يوم 6 مارس  إخراج : حسام علي، تأليف الكاتبه: شهيرة سلام..".



يعد مسلسل "حتة مني" العمل الأول الذي يجمع الفنانة نهال عنبر والهام شاهين  منذ 18 سنة بعد مشاركتهما معًا في بطولة مسلسل "نجمة الجماهير"، الذي تم عرضه في 2003.

وأوضحت نهال عنبر، خلال لقائها مع الإعلامية بوسى شلبي عبر تطبيق "إنستجرام"، أن الفنانة إلهام شاهين تقدم دورها في المسلسل بأداء رائع وإحساس عالي بتفاصيل الشخصية، مشيرة إلى أن المسلسل يناقش قضايا تهم النساء ويمس جزء من مشاكلهن وهو سبب تسميته بـ"حتة مني".

وأشارت نهال إلى أنها تلعب دور الصديقة المقربة للفنانة إلهام شاهين خلال أحداث المسلسل، وتحاول أن تشاركها فى كل مشاكلها ومساعدتها على الخروج منها.

وأكدت نهال أنها متفائلة بالعمل بشكل كبير خاصة أن تجربة تقديم 5 قصص مختلفة في نفس المسلسل حققت نجاحات جيدة، وهو نفس قالب مسلسل "حتة مني".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

هبة مجدي تحتفل بالعام الجديد 2021

يارب تبقى سنة سعيدة.. آيتن عامر تحتفل بعام 2021

أول يوم تصوير.. إلهام شاهين تعود إلى الدراما بمسلسل حته منى

نهال عنبر تشارك كواليس مسلسل "حتة مني" مع إلهام شاهين

نهال عنبر تهنئ الأهلي ببرونزية مونديال الأندية

ترشيحاتنا

طريقة عمل طاجن الكفتة بـ 4 وصفات لوجبة مغذية ولذيذة

سفير مصر في تنزانيا: «كاف» وافق على طلب سيمبا قبل مواجهة الأهلي.. تفاصيل

بونتيس: الأهلي قدم مباراة كبيرة أمام بايرن.. والفريق لديه مجموعة مميزة من اللاعبين

رد مفاجئ من الصين حول مواجهة الولايات المتحدة

أول قرار من الزمالك بعد وصول البعثة لـ السنغال

عاجل.. ننفرد بمفاجأة تشكيل الأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا

Advertisements

بسبب فرجاني ساسي.. «الحدث اليوم» توقف برنامج مي حلمي .. والإعلامية تعتذر لقناة الزمالك

مصر تصدر بيانا بشأن حادث تحطم طائرة عسكرية في نيجيريا

رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف: لم نضع سيناريوهات للتعامل مع كورونا في المساجد خلال رمضان.. فيديو

لقطة مهارية.. رمضان صبحي يسجل هدفا عالميا لـ بيراميدز في شباك بطل كوت ديفوار

بعد ظهور نوع جديد .. وزيرة الصحة تعلن عن حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال في مارس المقبل

عاجل.. ننفرد بمفاجأة تشكيل الأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا

نشرة أخبار العالم| الجيش المصري الأقوى عربيا.. مفاجأة بشأن سد النهضة.. ومحاولة اغتيال باشاغا

النيابة الإدارية: انتهاء تحقيقات برج فيصل وإحالة 4 متهمين للمحاكمة العاجلة

مكافاة نهاية الخدمة ومد سن التعاقد لما بعد الـ 60.. 6 مفاجآت فى قانون العمل الجديد

أمطار ورياح.. الأرصاد: موجة تقلبات جوية جديدة تضرب البلاد خلال 48 ساعة.. تفاصيل

مصدر أمني يكذب الإخوان.. لا صحة لتعرض أحد نزلاء سجن جمصة لانتهاكات

الكويت.. قرار حكومي عاجل بشأن الوافدين الراغبين بالعمل لأول مرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هدية عيد الحب من زوجها.. امرأة تنتزع قلب زرافة نادرة | فيديو

طريقة عمل طاجن الكفتة بـ 4 وصفات لوجبة مغذية ولذيذة

بمكونات من مطبخك .. أبسط 5 ماسكات للتخلص من الهالات السوداء