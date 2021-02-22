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أخبار العالم

فلسطين.. البنك الدولي يحذر من نقص تمويل خطة تطعيمات كورونا

الإثنين 22/فبراير/2021 - 09:14 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
حذر البنك الدولي، اليوم الاثنين، من أن خطة التطعيم الفلسطينية ضد فيروس كورونا تواجه نقصا في التمويل يبلغ حجمه 30 مليون دولار.

وقال البنك في تقرير له إن ذلك حتى بعد الأخذ في الحسبان الدعم الذي يقدمه برنامج عالمي لتوفير اللقاحات للاقتصادات الفقيرة.

وأشار إلى أن إسرائيل قد تفكر في التبرع بجرعات فائضة للفلسطينيين للمساعدة في التعجيل ببدء حملة التطعيم في الضفة الغربية المحتلة وغزة.

وتعتزم السلطة الفلسطينية تغطية 20% من الفلسطينيين من خلال برنامج كوفاكس لتقاسم اللقاحات، فيما يأمل مسؤولو السلطة الفلسطينية في شراء لقاحات إضافية لتحقيق تغطية بنسبة 60 في المئة من السكان.

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