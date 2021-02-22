أيمن أشرف: هدفنا لقب دوري أبطال أفريقيا

تحدث أيمن أشرف، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مواجهة سيمبا التنزاني، مؤكدا أنها صعبة، ولكن الفريق جاء إلى تنزانيا؛ أملا في تحقيق نتيجة إيجابية تسهل مسيرته في حسم التأهل مبكرا عن هذه المجموعة.





وقال أيمن أشرف: «لدينا ثقة في أنفسنا، فنحن أبطال القارة الإفريقية، ولدينا طموحات لمواصلة المسيرة الناجحة للفريق هذا الموسم».





وعن حالة الطقس قال أيمن أشرف إن الجو والرطوبة في غاية الصعوبة، ولكن لاعبو الأهلي تعاملوا مع أجواء وظروف أصعب، واعتادوا التغلب على مثل هذه الأجواء.





وعن إشادة الاتحاد الدولي لكرة القدم في تقريره عبر موقع فيفا بمسيرة أيمن أشرف قال اللاعب: «الحمد لله على إشادة موقع «فيفا»، وقدمنا مباريات جيدة في كأس العالم للأندية مع كل زملائي، وليس بمجهود فردي أو شخصي يحسب لي وحدي».





وأضاف: «لدينا هدف واضح نسعى لتحقيقه، وهو النجمة الإفريقية العاشرة، وهذا بات هدفا لنا كلاعبين، نسير نحوه خطوة تلو الأخرى».





واختتم أيمن أشرف تصريحاته بالتأكيد على تماثله للشفاء نهائيا من آلام العضلة الخلفية التي أبعدته عن المشاركة في مباراة الفريق الأخيرة أمام المريخ السوداني، متمنيا كل التوفيق للفريق في مواجهة الغد أمام سيمبا بطل تنزانيا.