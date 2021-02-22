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توك شو

طبيب نساء: الحمل المتكرر يؤثر على صحة المرأة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 04:17 م
الحمل
الحمل
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البهي عمرو
قال الدكتور خالد النمرسي أستاذ أمراض النساء والتوليد، إن الزيادة السكانية مشكلة كبيرة تهدد الدولة، مضحًا أن هناك أسباب تتم للانجاب الكثير.

وأضاف خلال حواره ببرنامج السفيرة عزيزة المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية، نهى عبد العزيز، ورضوى حسن، أن هناك سيدات يرزقها الله بـ الذكور وتريد أن يرزقها الله بـ بنت، فتقوم بالحمل أكثر من مره والعكس، وهناك سيدات تحمل بدون علم ولا تستطيع تنزيل الجنين.

ولفت إلى أن هناك 90 % من السيدات تترك نفسها وتحمل بشكل مستمر، وهذه هى المشكلة الكبيرة، وذلك لـ خوفها من الوسيلة.

وأشار إلى أن الحمل الكثير يؤثر على صحة المرأة، ولذك تتعرض المرأة لمشكلات كثيرة حالة الانجاب بشكل مستمر.

وأوضح أن هناك خطورة على رحم المرأة التى تحمل بشكل مستمر.

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