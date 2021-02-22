برلماني: محطة دمياط للإسالة تجعل مصر قريبة لتكون موردا رئيسيا للوقود

قال النائب عمرو القطامي عضو لجنة الطاقة والبيئة إنه بعد إعادة تشغيل محطة دمياط للإسالة، بعد توقفها الطويل الذي دام لـ 8 سنوات، يجعل مصر قريبة لأن تكون موردا رئيسيا للوقود لدول أوروبا.





وأكد القطامي في تصريحاته لـ"صدى البلد" أهمية هذه الخطوة بالنسبة للدولة المصرية في منطقة الشرق الأوسط، موضحا أن عودة المحطة وإعادة تصدير الغاز المسال، يؤكد دورها الإقليمي في المنطقة، كما أنه يؤدى إلى تقوية العلاقات الخارجية فضلا عن زيادة القيمة الربحية لهذه المحطات.





وأوضح عضو البرلمان، أن محطتي الإسالة الموجودة في دمياط وإدكو، تعمل على تعظيم وتقوية دور مصر الإقليمي، ودعم الإقتصاد المصري ودفعه للإمام، فضلا عن توفير كل ما يحتاجه السوق المحلي من الطاقة ودعم الأسواق المحلية.





وأعلن ميناء دمياط استعادة حركة تردد ناقلات الغاز المسال للميناء مرة أخرى بعد توقف 8 سنوات حيث تم استقبال ناقلة الغاز المسال ( GOLAR GLACIER ) القادمة من سنغافورة والتى ترفع علم جزر المارشال ويبلغ طولها 276 مترا وبعرض 45 مترا وغاطس يبلغ 14 مترا، حيث ستقوم بشحن 60 ألف طن من الغاز الطبيعى المسال ( LNG ) بما يعادل 158 ألف متر مكعب متجهة إلى بنجلاديش.