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منوعات

العالم ينتظر .. شاهد صبار ينبت زهرة القمر النادرة لأول مرة | صور

الإثنين 22/فبراير/2021 - 07:35 م
زهرة
زهرة
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عزة عاطف
أتت التغيرات الجوية والكوارث التي شهدتها بريطانيا في الآونة الأخيرة بثمارها الآن، ففي سابقة هي الأولى من نوعها، أزهرت نبتة صبار أمازون نادرة للغاية لأول مرة في المملكة المتحدة البريطانية.

كانت حدائق جامعة كامبريدج النباتية (CUBG) موطنًا لأحد نباتات الصبار النادرة والغريبة منذ عام 2015، لكن لم تدم الفرحة طويلا فقد بدأت الزهرة في الذبول بعد 12 ساعة فقط.

عادة ما تكون زهرة القمر الاستوائية، أو Selenicereus wittii، مقصورة على الغابات المطيرة في السهول الفيضية بحوض الأمازون في أمريكا الجنوبية، ومع ذلك ولأول مرة ينبت الصبار النادر زهرة.

لكنها تتفتح مرة واحدة خلال النهار ولمدة 12 ساعة فقط ثم تغلق مرة أخرى، وقد اعتقد الخبراء أن النبات سيزهر ليلًا، لكن متحدثًا باسم الحديقة أكد أنه يبدو "عاشقًا للشمس".

ويبلغ قياس البراعم ذات المظهر الغريب 27 سم وهي مغطاة بخصلات من "الشعيرات البيضاء".

وينتظر آلاف الأشخاص من جميع أنحاء العالم بفارغ الصبر ازدهارها عبر بث مباشر على YouTube.

وتنمو الزهرة مباشرة من جذع شجرة أخرى في CUBG Tropical Glasshouse، فهي عبارة عن نبات مشمس - بمعنى أنها تعتمد على نبات آخر كنقطة ارتكاز، على ارتفاع حوالي 12 قدم في الهواء.

وتجذب هذه الرائحة الحلوة حشرة عثة الصقر وهي من فصيلة الفراشات وتطير ليلًا، ويُعتقد أنها الحشرة الوحيدة القادرة على تلقيح زهرة القمر، بسبب ألسنتها الطويلة للغاية.

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العالم ينتظر .. شاهد صبار ينبت زهرة القمر النادرة لأول مرة | صور