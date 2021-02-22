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ديني

شرح تفصيلي لطلاب جامعة الأزهر عن كيفية التعامل مع اختبارات البابل شيت.. فيديو

الإثنين 22/فبراير/2021 - 07:56 م
كيفية التعامل مع
كيفية التعامل مع اختبارات البابل شيت لطلاب الأزهر
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محمد شحتة
قدمت كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر بالإسكندرية، شرحا بالصوت والصورة على طريقة التعامل مع ورقة الاختبار المميكن (البابل شيت).

وأوضحت الكلية ، أن الطالبة ستستلم نموذجا للأسئلة ونموذج للإجابة، ولابد أن يتطابق اسم النموذجين مع بعضهما فمثلا لو استلمت الطالبة نموذج "د" لابد أن يكون هو نفس الاسم للنموذجين.

وأضافت، أن القلم المستعمل في الإجابة، هو القلم الجاف الأزرق أو الأسود، وعلى الطالبة كتابة اسمها في الخانات المحددة للاسم أعلى النموذج، وتكمل باقي البيانات.

وذكرت أنه عند الإجابة والحل، ينبغي أن تظلل الطالبة الدائرة كاملة وليس جزء منها، وتظلل بخفة وليس بقوة حتى لا تنقطع الورقة.
لمشاهدة الشرح التفصيلي من هنا
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