لميس الحديدي عن إيقاف هشام نصر: أنت قدوة ودي قواعد دولية.. فيديو

علقت الإعلامية لميس الحديدي على قرار الاتحاد الدولي لكرة اليد، برئاسة الدكتور حسن مصطفى بإيقاف المهندس هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري للعبة لمدة عام، قائلةً "ده أمر غير مقبول لا نقبله من لاعبين زي ما حصل في الدوحة من الشحات وكهربا، وانزعجنا وقتها لأن سلوكهم كان ممكن يخسرنا المركز الثالث فى مونديال الأندية".
وأضافت لميس الحديدي، عبر برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة "ON"، "بنفس معيار انتقادنا للشحات وكهربا لا نقبل أن يخترق رئيس اتحاد كرة اليد هذه القواعد رغم احترامنا الشديد له، ونعتبره رمزًا مؤثرًا في نجاح تنظيم البطولة لكنه خرق القواعد التي وضعها الاتحاد الدولي لكرة اليد، والدولة المصرية عبر "الفقاعة الطبية" وإذا كنا رفضنا سلوك لاعبي كرة القدم لإقدامهم على التسليم يدا بيد على "أبو تريكة" فكيف يحدث هذا الأمر من قبل رئيس الاتحاد".
وأكملت لميس الحديدي قائلة "إزاي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة ورئيس اتحاد كرة اليد يعمل كده، الحاجات دي مفيش فيها هزار أنت نموذج مهم ولازم تتبع القواعد الدولية مش إحنا اللي جايبينها من بيتنا".