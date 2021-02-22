لميس الحديدي عن إيقاف هشام نصر: أنت قدوة ودي قواعد دولية.. فيديو

لميس

عبر برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة "ON"، "بنفس معيار

للشحات

وكهربا

أن يخترق رئيس اتحاد كرة اليد هذه القواعد رغم

الشديد له، ونعتبره رمزًا مؤثرًا في نجاح تنظيم البطولة لكنه خرق القواعد التي وضعها الاتحاد الدولي لكرة اليد، والدولة المصرية عبر "

الطبية" وإذا كنا رفضنا سلوك لاعبي كرة القدم لإقدامهم على التسليم يدا بيد على "أبو تريكة" فكيف يحدث هذا الأمر من قبل رئيس الاتحاد".