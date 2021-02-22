لميس الحديدي تطالب بتيسير إجراءات تسجيل العقارات وخفض الرسوم.. فيديو

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن استحداث مادة جديدة برقم 35 مكرر فى قانون الشهر العقاري سيؤدي لتسهيل عملية تسجيل العقارات خاصة أن حوالى 95% من العقارات غير مسجلة.





وأضافت لميس الحديدي عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON" : " تسجيل العقارات في مصر كان يعاني من إجراءات طويلة جدًا فضلًا عن إرتفاع تكلفة عملية التسجيل بقيمة 2.5% وهى قيمة باهظة ومبالغ فيها جدًا والسؤال هل يؤدي استحداث هذه المادة إلى التأثير الإيجابي على عملية التسجيل وستؤثر على سوق العقارات بشكل كبير وترفع الأسعار .



