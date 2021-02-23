سكان كفر غطاطي يستغيثون من مياه الصرف والقمامة.. صور

سادت حالة من الغضب بين سكان شارع الكوثر بكفر غطاطى أسفل الكوبرى الدائري، بجوار قصر السرجانى أمام وحده مرور حدائق الأهرام ، حيث تحيطها مياه الصرف الصحى و القمامة ، وهو ما يتسبب فى انتشار الأمراض، ونقل العدوى والفيروسات خاصةً فى ظل انتشار فيروس كورونا.





ويقول السكان فى رسالتهم: "نعاني نحن أهالي شارع الكوثر أمام وحدة مرور حدائق الأهرام من مياه الصرف الصحي، وانتشار القمامة حيث إن العقار رقم 5 بالشارع المذكور به طرنش تخرج منه المياه للشارع وقام صاحب العقار بانشاء سور حول الطرنش سالف الذكر مما جعله بؤره لمياه الصرف والقاء الماره للقمامه مما نشر الامراض والحشرات والرائحه الكريهه المنتشره بالجو".

وأضافوا : تم مخاطبه الجهات المسئوله وبالفعل تم هدم السور ووصول سيارات الشفط ولكن صاحب العقار قام ببناء السور مره اخرى ، لذلك نريد التدخل من محافظه الجيزه واداره الازمات لحل المشكله وهدم السور لاننا نريد تجهيز المكان على حسابنا الشخصى للحفاظ على صحتنا وصحة ابنائنا، ولكن صاحب العقار يعترض طريقنا .





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