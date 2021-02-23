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عميد هندسة طنطا يكشف تفاصيل حصولهم على أعلى تقييم على مستوى العالم من المعهد الأمريكي

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 04:31 ص
كلية الهندسة جامعة
كلية الهندسة جامعة طنطا
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عادل نصار

عبر الدكتور محمد حسين عميد كلية الهندسة جامعة طنطا، عن عميق تقديره وفرحته بمنح المعهد الأمريكي جامعة طنطا أعلى تقييم على مستوى العالم.

وأضاف حسين، في حوار عبر سكايب، لبرنامج من مصر، المذاع عبر شاشة سي بي سي، اليوم الثلاثاء، أن المعهد سمح لكل طلاب الهندسة على مستوى العالم، التسجيل في المعهد الأمريكي باسم جامعتهم، مضيفا أن الطلاب عملوا أنشطة تتعلق بالخرسانة المسلحة.

وتابع عميد كلية الهندسة جامعة طنطا، أن الجائزة كانت بمنافسة بين 99 جامعة عالمية وعلى مدار عام كامل وفازت بها كلية الهندسة بجامعة طنطا.

وأكمل الدكتور محمد حسين عميد كلية الهندسة جامعة طنطا، أن جهد الطلاب كلل بالفوز بهذه الجائزة الكبيرة والتي تعني أنه لدينا طلاب ممتازين في كلية الهندسة.

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