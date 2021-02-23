صلاح عبية: مجال البحث العلمي شهد طفرة في وجود الرئيس السيسي

أعرب الدكتور صلاح عبية الرئيس الأكاديمي السابق لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، عن سعادته الكبيرة بفوزه بجائزة "كوامي نكروما" للتميز في مجال العلوم الأساسية والتكنولوجيا والابتكار على مستوى إفريقيا.





وقال عبية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني مقدم برنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة " الاولي"،"إن فوزه بأفضل جائزة إفريقية فى العلوم، تعكس جهوده مع الفريق البحثى في جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وأيضا اهتمام الدولة المصرية بالبحث العلمى.





وأشار إلى أن مجال البحث العلمي شهد طفرة كبيرة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر، لافتا إلى أن البحث العلمي يعد عامل أساسي في جذب مصر للتنمية والاستثمار.



